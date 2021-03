Arrivano le offerte per le scarpe Sergio Rossi (Investindustrial)

1' di lettura

Sono pronte per arrivare, dopo domani, all’advisor Rothschild le offerte per il gruppo Sergio Rossi posseduto da Investindustrial. Il dossier sarebbe all’esame sia di gruppi strategici sia di player finanziari. In particolare tra i nomi che circolano, citati da Mergermarket, ci sono quelli dei fondi Style Capital, Ergon Capital Partners, Star Capital. Poi sul dossier ci sarebbero alcuni family office e fondi asiatici e del Golfo Persico. Tra gli strategici pare invece meno probabile che il dossier possa interessare ai colossi del lusso francesi, ma maggiormente a qualche conglomerata asiatica.

Del resto, Investindustrial ha comprato Sergio Rossi nel 2015, investendo circa 100 milioni di euro, incluso un aumento di capitale per il rilancio dell'azienda, che era stata valutata 70-80 milioni. A vendere a quel tempo era stato proprio il colosso del lusso Kering. Sergio Rossi necessita di una continuazione del turnaround. Ha chiuso il 2019 con ricavi per 66,5 milioni di euro, un ebitda negativo di 1,6 milioni e perdita netta di 15,8 milioni, sommata alle perdite degli anni precedenti. Anche nel 2020, anno del Covid, l'azienda ha chiuso in perdita, mentre nel 2021 sarebbe atteso il breakeven.

