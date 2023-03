Arrivano gli scooter: C 600 Sport e C 650 Gt (2011)

Bmw raccoglie la sfida della mobilità urbana e, nel 2011, presenta due maxi-scooter: il C 600 Sport e il C 650 GT. Non è il primo ingresso nel mondo degli scooter della Casa tedesca: dal 1999 al 2003 aveva prodotto il C1, uno scooter con motore di con un motore di 125 cc (il più piccolo mai costruito da Bmw), poi aumentato a 200 cc, caratterizzato dalla cellula di sicurezza a prova di crash, nonché da uno speciale sistema di cinture di sicurezza (la combinazione di una cintura a due punti e di una a tre punti) che trattenevano il guidatore all’interno dell’abitacolo in qualsiasi situazione; in caso di rovesciamento laterale, la presenza di un roll bar all’altezza delle spalle e di appositi elementi antiurto ad assorbimento progressivo allontanavano il rischio di contatto della testa con il suolo (non era obbligatorio l'uso del casco). Per i suoi nuovi scooter Bmw ha sviluppato completamente ex novo il motore bicilindrico: cilindrata di 647 cc, potenza di 60 cv, trasmissione di potenza attraverso un cambio Cvt integrato; per abbassare il baricentro il motore è stato montato in basso grazie alla bancata cilindri inclinata in avanti di 70 gradi. Il passo successivo è la propulsione elettrica: con lo scooter C Evolution nel 2016 e il C04 nel 2021.



10/12 12/12 Menu