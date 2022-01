Arrivederci Ces: ecco perché è stata l’edizione migliore di sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consumer Electronic Show pre pandemia era una mastodontica manifestazione che si estendeva su mezza Las Vegas. Nell'edizione 2020, l'ultima prima che il contagio bloccasse le fiere in presenza, si erano contati oltre 2200 espositori e più di 170.000 visitatori, ma i numeri non rendono a pieno la portata dell'evento. Il convention Center della città veniva occupato quasi interamente, con i padiglioni centrale, sud su due livelli e nord completamente pieni di espositori e servizi.

A questo si aggiungeva il convention center del The Venetian e almeno altri due alberghi sulla Strip, la strada principale della nuova Las Vega piena di alberghi a tema e di lusso: l'Aria e il Mandalay Bay. Inoltre, non si contavano le suite e le camere di albergo affittate da aziende che non volevano inserirsi nel caos dei padiglioni o semplicemente puntavano a spendere un po' meno.A tutto questo, si aggiungevano eventi dedicati ogni pomeriggio e sera per giornalisti, investitori, startup, buyers e qualsiasi altra categoria faccia parte del business dell'Hi-Tech. Las Vegas, già di per sé abituata a gestire grandi fiere, diventava letteralmente un alveare popolato di visitatori impegnati in una frenetica caccia alla novità tecnologica.

Ma quest'anno no. Fino a metà dicembre sembrava che, tutto sommato, il ritorno in persona alla fiera dell'elettronica più importante al mondo potesse essere quasi completo, ma Omicron ha sparigliato le carte. La variante super contagiosa del Covid-19 ha iniziato a seminare preoccupazione e incertezza, spingendo un gran numero di brand, grandi e piccoli, a dare forfait. Alla fine, il CES ha dichiarato 2.300 espositori, 40.000 visitatori in presenza e 1.800 giornalisti, ma sono numeri che andrebbero presi un po' con le molle.



Il boom di espositori, infatti, è stato raggiunto grazie al record di delegazioni nazionali che hanno sponsorizzato la partecipazione alla manifestazione delle loro start-up, ma bisogna vedere quante di queste hanno effettivamente raggiunto la città del vizio. La delegazione italiana, per esempio, doveva contare 44 startup, ma ne sono arrivate solo 22, così come alto è sembrato il tasso di assenze anche tra le altre nazioni.



Verosimile è il numero dichiarato di visitatori globale che in tre giorni (uno in meno rispetto a quanto originariamente pianificato) ha percorso i corridoi che una volta erano affollatissimi. Essendo la superficie della manifestazione così vasta, l'effetto era di avere ampi spazi a disposizione per camminare in tutta tranquillità quando nel 2020 avventurandosi nella central hall sembrava di entrare in una fittissima giungla con esseri umani al posto delle piante.