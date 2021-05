Arrivi in Europa da paesi extra Ue, freno di emergenza in caso di varianti

3' di lettura

Una soluzione che consente di riprendere i viaggi verso l'Ue, assicurando allo stesso tempo il contrasto alle varianti coronavirus. In vista delle vacanze estive l’Europa riapre ai turisti stranieri ma allo stesso tempo riconosce ai governi dei 27 paesi Ue un “freno di emergenza”, una sorta di clausola da applicare nel caso in cui la diffusione di nuove variante dovesse mettere a rischio il contenimento dei contagi nei singoli territori. L’obiettivo è garantire in queste situazioni chiusure coordinate in tempi stretti.

Riaperture coordinate per arrivi da Paesi terzi

Nelle ultime ore gli ambasciatori dei 27 al Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell'Unione europea - hanno dato via libera alla proposta della Commissione europea, avanzata più di due settimane fa, per garantire riaperture coordinate per gli arrivi dai Paesi terzi. Una volta scaduta la deadline della procedura scritta, prevista per oggi, 20 maggio, scatterà l'approvazione formale.

I paletti per i governi

In sostanza le cancellerie dell'Unione potranno aprire alle persone immunizzate da almeno 14 giorni prima del loro arrivo, con sieri riconosciuti dall'Ema o previsti dalle procedure di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (tra questi al momento non è previsto lo Sputnik russo). Le capitali potranno tuttavia richiedere un test negativo all'ingresso ed eventualmente un periodo di quarantena.

Nulla osta per gli Stati con 75 casi Covid ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni

Ma si potrà dare il via libera anche al turismo, indipendentemente dallo stato di vaccinazione individuale, da quei Paesi con una buona situazione epidemiologica. Gli esperti dell'Unione si riuniranno nelle prossime ore per stilare il nuovo elenco. Con le nuove regole il nulla osta arriverà per gli Stati con 75 casi Covid ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni (rispetto agli attuali 25). Tra gli elementi che verranno considerati, anche lo stato di avanzamento delle campagne di vaccinazione. Stando ad una simulazione circolata tra i diplomatici a Bruxelles, sulla base dei nuovi criteri sarebbero nell'elenco, tra gli altri, Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Marocco, Albania, e Regno Unito, ma non gli Stati Uniti (la cui soglia va ben oltre). Per i turisti britannici però le spiagge paradisiache dovranno ancora attendere. Il premier britannico Boris Johnson ha già detto che le nuove norme sui viaggi dal Regno non modificano la raccomandazione di non viaggiare per turismo nei 170 Paesi e territori inseriti nelle cosiddetta lista arancione, fra cui l'Italia e tutta l'Ue, tranne il Portogallo.

Freno di emergenza da attivare in caso di nuove varianti

Il “fattore varianti” fa sì che il via libera degli arrivi in Europa da Paesi extra Ue venga “accompagnato” da una vigilanza continua. Bruxelles ha proposto di coontrobilanciare il tutto con un nuovo meccanismo di “freno di emergenza”, da coordinare a livello dell'Ue e che limiterebbe il rischio che tali varianti entrino nell'Ue. Questo, secondo la Commissione, permetterà agli Stati membri di agire rapidamente e di limitare temporaneamente al minimo indispensabile tutti i viaggi dai Paesi colpiti per il tempo necessario a mettere in atto misure sanitarie adeguate.