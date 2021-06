Arsenale Sgr cede un asset lifescience a Boston per 100 milioni di dollari

2' di lettura

Arsenale Sgr ha perfezionato la vendita del primo immobile acquisito dal

fondo Areus I (Arsenale Real Estate United States I), ad una società di investimento immobiliare quotata sulla Borsa di New York, per un valore pari a 100 milioni di dollari.

Acquisito da Arsenale Sgr nel giugno 2020, si tratta di un immobile specialistico misto

laboratori/uffici dedicato a ricerca e sviluppo per il settore farmaceutico situato nella città di

Waltham - nello stato del Massachusetts in prossimità di Boston – una delle aree a maggior concentrazione di attività Biotech e Farma del mondo.

Composto da due edifici per una superficie complessiva di circa 13mila mq, l’immobile è dotato di tutte le infrastrutture specialistiche per attività di ricerca (chimica e biologica). «L’operazione Waltham non può che renderci molto soddisfatti ed anche in parte sorpresi per la sua rapidità – commenta Massimiliano Rossi, amministratore delegato di Arsenale Sgr –. Il piano prevedeva un intervento di riqualificazione al termine del contratto con l’attuale Tenant il prossimo anno, ma l’offerta ricevuta dal Fondo quotato è già congrua con gli obbiettivi iniziali dell'investimento nonostante diventi di fatto una veloce operazione di trading. D’altra parte, questo evento conferma l’attrattività della strategia di investimento di Areus, nell’individuare asset spesso specialistici e destinati a settori caratterizzati da un alto livello di innovazione come LifeScience, Tech e Media.Tra portafoglio acquisito e pipeline in avanzato sviluppo Areus ha già assemblato un portafoglio di 4 asset, con significativa esposizione al settore LifeScience e insieme al nostro team locale di investimento basato in California continueremo nello scouting di opportunità in questa nicchia di mercato che ha dimostrato di essere particolarmente in crescita».

Il 28 maggio 2021 Arsenale Sgr ha annunciato la chiusura della raccolta del fondo Areus I a 160milioni di dollari, superando ampiamente l’obiettivo iniziale grazie alla sottoscrizione di importanti famiglie imprenditoriali italiane. Il fondo investe con strategia value add sulla riqualificazione di spazi ad uso ufficio Flex e LifeScience situati principalmente nei distretti di Los Angeles/SudCalifornia, San Francisco/Silicon Valley e Boston.