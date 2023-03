Arsenale sigla un accordo con Saudi Arabia Railways

Dream of the Desert sarà completamente personalizzato e ispirato allo stile e alla tradizione saudita. La produzione, la manodopera, la qualità dei servizi a bordo, il design degli interior e il know how saranno rigorosamente italiani e il Made in Italy sarà il pilastro attorno cui ruoterà tutta la progettualità. Le carrozze impiegate, di tipo Z1 e già utilizzate da Arsenale per realizzare l'Orient Express La Dolce Vita, saranno completamente ristrutturate in stabilimenti specializzati situati in Puglia e in Sicilia.

«Lavoreremo per implementare il servizio attraverso le diverse reti ferroviarie di SAR, migliorando il livello del turismo con l'introduzione del segmento lusso rivolto ai turisti locali e internazionali. Valorizzando la nostra visione nazionale, arricchiremo così l'offerta turistica in Arabia Saudita» sottolinea il ceo Saudi Arabia Railways.

L’espansione internazionale di Arsenale

«Le crociere su rotaia sono il futuro del turismo e Arsenale vuole rendere disponibile nei luoghi più belli del mondo questo nuovo modello sostenibile e affascinante di viaggiare. Siamo felici che dopo l'Europa il primo paese della nostra espansione è proprio l'Arabia Saudita, un luogo particolarmente simbolico per il mondo ferroviario e per il turismo» spiega Barletta.

Nata nel 2020 da un'iniziativa di Paolo Barletta e Annabel Holding, Arsenale è una società italiana attiva nel mondo dell'ospitalità di lusso. Nel febbraio del 2022 la società ha ottenuto un finanziamento misto in equity (165 milioni) e debito (135 milioni) fino a 300 milioni di euro dai fondi di Oaktree Capital Management, gestore globale di investimenti alternativi, con 166 miliardi di dollari in gestione a fine 2021

Obiettivo primario dell’azienda è la valorizzazione del settore turistico italiano attraverso due divisioni principali: Hospitality hotel e resort sviluppa e gestisce strutture alberghiere in sinergia con i più rinomati brand mondiali del lusso, come Soho House e Orient Express. La pipeline della società prevede diverse operazioni strategiche tra Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia, oltre all’espansione all’estero. La seconda divisione è Luxury train cruising, che con Orient Express “La Dolce Vita” ha realizzato il primo progetto di turismo sostenibile su rotaia con un'offerta luxury in collaborazione con Orient Express, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione FS.