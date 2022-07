Art Basel annuncia le gallerie presenti a Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo la notizia del nuovo direttore fiere e piattaforme espositive di Art Basel, l'italiano Vincenzo de Bellis, la fiera svizzera annuncia adesso le gallerie che parteciperanno alla prima edizione dell'evento a Parigi, Paris+ par Art Basel, dal 20 al 23 ottobre al Grand Palais Éphémère. Saranno 156 gallerie da 30 paesi, inclusi 61 espositori con spazi in Francia, a sottolineare da un lato la sempre crescente importanza di Parigi come centro del mercato dell'arte e dall'altra il legame con il territorio, attraverso il quale Art Basel intende distinguersi dalle altre fiere a Basilea, Miami e Hong Kong. Tra le gallerie che partecipano per la prima volta ad Art Basel, ci saranno, da Parigi, Galerie Anne Barrault, christian berst art brut, Magnin-A, Salle Principale e We Do Not Work Alone. Inoltre, Efremidis e Heidi da Berlino; Galerie Cécile Fakhoury da Abidjan, LC Queisser da Tbilisi, Seventeen da Londra, Chris Sharp Gallery da Los Angeles e Tim van Laere Gallery da Anversa.



Il focus su Parigi

Il legame con il territorio viene sottolineato anche attraverso delle iniziative al di fuori del Grand Palais Éphémère, sede della fiera durante i lavori di ristrutturazione del Grand Palais. In particolare, la sezione Sites presenterà opere d'arte in contesti emblematici accessibili al pubblico come il Jardin des Tuileries, dove saranno esposte 25 sculture e installazioni, e poi Place Vendôme, il Musée Delacroix e la Chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris. La fiera avrà una sezione principale chiamata “Galeries”, una per le gallerie emergenti, “Galeries Émergentes”, con 16 mostre personali di giovani artisti presentati da gallerie. Questa sezione è sostenuta da Groupe Galeries Lafayette e costituirà l'occasione per scegliere un artista emergente da mostrare l'anno prossimo nello spazio espositivo Lafayette Anticipations. Non mancheranno le Conversations, curate da Pierre-Alexandre Mateos e Charles Teyssou, che si terranno nel suggestivo sito di Bal de la Marine, un battello ancorato di fronte alla Tour Eiffel.

Loading...

Le gallerie italiane

Tra gli espositori italiani alla prima edizione di Art Basel a Parigi ci saranno Artiaco, Cardi, Continua, Cortese, De Carlo, Kaufmann Repetto, Francesca e Massimo Minini, Noero, Tornabuoni e Veda tra le emergenti con Monique Mouton, americana, classe 1984. Contemporaneamente ad Art Basel, il pubblico dell'arte potrà usufruire della ricca offerta espositiva delle istituzioni e dei musei francesi. Per esempio, al Pompidou ci saranno, tra le altre, personali di Alice Neel e Patty Smith e una mostra dedicata ai disegni dell'italiano Giuseppe Penone. Alla Fondation Louis Vuitton, occhi puntati sull'espressionista astratta Joan Mitchell, che sarà anche messa in dialogo addirittura con Monet. Oltre a queste artiste, sono tante le protagoniste femminili, tra cui Mickaelene Thomas al Musée de l'Orangerie, Judith Hopf a Le Plateau, Frida Kahlo a Le Palais Galliera, Farah Atassi al Musée Picasso, Rosa Bonheur al Musée d'Orsay, Zoe Leonard al Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.

Palazzo Corsini a Firenze affacciato sull'Arno, dove si svolgerà la Biennale Internazionale degli Antiquari

Gli antiquari a Firenze

Intanto anche a Firenze torna la Biennale Internazionale degli Antiquari (BIAF). Dopo tre anni di assenza, la 32ª edizione dell'evento si terrà dal 24 settembre al 2 ottobre a Palazzo Corsini, un palazzo storico di grande valore affacciato sull'Arno. Parteciperanno 80 gallerie, con un'ampia offerta di opere d'arte del Rinascimento al 900. Una particolare attenzione sarà dedicata alle tecnologie contemporanee: sarà presentato un docu-game per raccontare l'arte antica alle nuove generazioni; inoltre, grazie ad EY, Innovation Partner di BIAF, sarà disponibile per i presenti un corner dedicato all'innovazione in cui sperimentare il legame tra nuove tecnologie e arte e uno spazio museale all'interno del Metaverso con opere d'arte premiate nelle precedenti edizioni della BIAF per vivere, anche da remoto, un'esperienza immersiva.