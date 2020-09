Art Basel cancella l’appuntamento di Miami Beach La manifestazione rinviata di un anno a causa dell’impatto della pandemia in Florida. Alle gallerie selezionate nessun addebitato della quota di partecipazione, trasferita alla prossima edizione 2021 di Marilena Pirrelli

La Florida alza bandiera bianca, l'impatto della pandemia ha come effetto la cancellazione anche di Art Basel Miami Beach. «Data l'attuale situazione - si legge nel comunicato della fiera - e la diffusione della pandemia dal sud della Florida ad altre parti del paese e del mondo; viste le limitazioni e le incertezze sulla messa in scena di eventi su larga scala e viste le restrizioni e i divieti di viaggio internazionali, nonché regolamenti di quarantena negli Stati Uniti e a livello internazionale, oltre ad altri fattori, Art Basel non ha altra scelta che annullare l'edizione 2020 dell’appuntamento di Miami Beach che avrebbe dovuto svolgersi dal 3 dicembre al 6 dicembre prossimi presso il Miami Beach Convention Center».

Noah Horowitz, direttore America di Art Basel ha dichiarato: «È con grande rammarico e delusione che annunciamo la cancellazione della nostra mostra di dicembre a Miami Beach, poiché sappiamo quanto sia cruciale per le nostre gallerie, così come per la comunità artistica ed economia di Miami. Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso le loro prospettive e le intuizioni con noi negli ultimi mesi e settimane e non vediamo l'ora di tornare a Miami Beach il prossimo anno per offrire un evento di successo».



Mentre il mondo dell'arte continua ad affrontare sfide epocali, Art Basel rimane fermamente impegnata a supportare la comunità di gallerie globali nel miglior modo possibile attraverso le sue iniziative digitali e ospitando le sue prossime mostre 2021 a Hong Kong, Basilea e Miami Beach. Le iniziative digitali di Art Basel continueranno questo autunno con due edizioni tematiche individuali delle sue sale di visualizzazione online: “OVR: 2020”, dedicata alle opere d'arte prodotte nel 2020 e in corso dal 23 al 26 settembre, e “OVR: 20c”, che presenta le opere create tra 1900 e 1999 dal 28 al 31 ottobre. A questi eventi digitali seguiranno a dicembre le Online Viewing Rooms che saranno aperte a tutte le gallerie ammesse all'edizione 2020 di Art Basel a Miami Beach. Ulteriori dettagli sulle prossime sale di visualizzazione online seguiranno nelle prossime settimane.Alle gallerie selezionate per Art Basel a Miami Beach 2020 non verrà addebitata alcuna quota di partecipazione / stand per la mostra di dicembre e le quote di iscrizione verranno trasferite al 2021 per le gallerie accettate. La prossima edizione di Art Basel a Miami Beach si svolgerà dal 2 dicembre al 5 dicembre 2021, con giorni di anteprima il 1 dicembre e il 2 dicembre 2021.