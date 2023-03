Art Basel Hong Kong pronta a tornare in grande stile

I punti chiave La concorrenza

Hong Kong esce dal tunnel della pandemia, allenta le rigide misure di quarantena e Art Basel torna con un ambizioso programma per il prossimo appuntamento con il mercato all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) dal 23 al 25 marzo 2023, con anteprima Vip il 21 e il 22 marzo. Art Basel è quindi pronta a tornare in grande stile a partire dal numero delle gallerie che saranno 177 provenienti da 32 Paesi e a guidare l'edizione del dopo lockdown Angelle Siyang-Le, responsabile negli ultimi 10 anni dello sviluppo nella Greater China, che ha assunto lo scorso novembre la direzione di Art Basel Hong Kong, in sostituzione di Adeline Ooi impegnata in altre iniziative sempre per il marchio svizzero come direttore per l'Asia.



Per Art Basel il momento è importante per il potenziale che può offrire alla scena artistica dell'area e rafforzare la posizione di Hong Kong come polo culturale e mercato dell'arte in Asia. Nonostante i tre anni di lockdown la leadership di Hong Kong appare ancora ragionevolmente sicura, anche se le insidie nell'area non mancano soprattutto da Seoul, principale contendente, ma anche Tokyo, Taipei e Singapore presentano prospettive interessanti per il mercato dell’arte.

Art Basel presenterà, come avveniva prima della pandemia, tutte le sezioni: Encounters con 14 progetti espostivi di installazioni di grandi dimensioni, Kabinett dedicato ai solo show con una forte attenzione sull'Asia, Conversations e Film. Più di due terzi delle gallerie partecipanti hanno spazi espositivi nella regione - 33 gallerie hanno sede ad Hong Kong -, una strategia da parte di Art Basel volta a presentare l'offerta artistica della città che la ospita e di tutta l’Asia e l'Asia-Pacifico. Ed è proprio su questo aspetto che vuole far leva la prossima edizione di Art Basel Hong Kong ovvero mostrare, ancor di più rispetto al passato, la sua forte identità di evento internazionale alla guida del mercato asiatico dell’arte con una forte presenza delle galleria dell'Asia-Pacifico. Se nelle precedenti edizioni il rapporto di partecipazione tra le gallerie occidentali e asiatiche era di circa 50-50, quest’anno le gallerie dell’Asia-Pacifico rappresentano più del 50% del totale.

Un'altra novità rispetto all'ultima edizione è che dopo anni di rinvii finalmente nel 2021 è stato aperto M+ nel distretto culturale di West Kowloon, con una programmazione artistica che abbraccia il design, l'architettura e le arte visive, oltre ad essere il primo museo di cultura e arte visiva contemporanea dell'Asia. In occasione della fiera, M+ insieme al sostegno di Art Basel e Ubs, presenteranno “Hand Me Your Trust” nuova opera di immagini in movimento site-specific dell’artista svizzera Pipilotti Rist, che occuperà la facciata del museo.