Art Basel “OVR:2021” propone l’arte del presente

I punti chiave OVR:2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il colosso svizzero Art Basel, dal 9 al 12 febbraio, ha riunito nello spazio virtuale denominato “OVR:2021” 59 gallerie provenienti da 21 paesi che hanno offerto in vendita opere realizzate esclusivamente nel 2021. Il riferimento temporale alla realizzazione dell'opera è legato alle difficoltà che nell'ultimo biennio gli artisti e le gallerie, che li rappresentano, hanno e continuano ad affrontare. La tanto sperata uscita dal tunnel della pandemia non sembra scontata in tempi brevi e, pertanto, alcuni operatori hanno convenuto che, anche se l'atmosfera è completamente diversa, gli spazi virtuali rimangono un canale e una soluzione importante per proseguire nella relazione internazionale. Non va inoltre sottovalutato che la partecipazione allo spazio virtuale “OVR:2021” non presenta gli impegni economici di una fiera in presenza che comporta costi decisamente più elevati ai quali si sommano il trasferimento, il soggiorno nel paese straniero, senza dimenticare i costi delle quarantene nei diversi paesi. L'affitto nello spazio virtuale “OVR:2021” è stato nell'ordine di 5.000 franchi svizzeri e la pressione a concludere affari a questo livello di prezzo è decisamente più contenuta.



L'arte sbocciata dalla pandemia Photogallery10 foto Visualizza

OVR: 2021

Tra le 59 gallerie presenti 10 provengono dall’Asia orientale e nove hanno partecipato per la prima volta sulla piattaforma OVR:2021: Fridman Gallery da New York, Imura Art Gallery da Kyoto, Inman Gallery da Houston, Klemm’s da Berlino, Leila Heller Gallery con spazi a Dubai e New York, Nature Morte da Nuova Delhi, Galería RGR da Città del Messico, Rele Gallery (Lagos e Los Angeles), e This is No Fantasy Dianne Tanzer + Nicola Stein da Melbourne.

Tra le proposte non sono mancati lavori che esplorano il rapporto con la natura. Tra queste Nature Morte (Londra, New Delhi) ha proposto le opere Asim Waqif (le sculture presentano un range di prezzo compreso tra 6.000 e 12.000 dollari) nelle quali l'artista intreccia questioni di ecologia e antropologia e ha completato un’ampia ricerca sui sistemi vernacolari di gestione ecologica, specialmente per quanto riguarda l’acqua, i rifiuti e l’architettura. Sempre sul tema natura segnaliamo la selezione di nuove sculture dell'artista canadese Jennifer Rose Sciarrino, classe 1983, (da Daniel Faria Gallery Toronto i prezzi oscillano da 2.000 a 6.500 dollari) il cui lavoro attinge dalla fantascienza per immaginare un futuro in cui gli esseri umani, le piante e gli animai si uniscono. Vadehra Art Gallery (New Delhi) ha venduto diverse opere di Sudhir Patwardhan (1949) il cui lavoro riguarda principalmente il paesaggio urbano, con le persone che vengono dipinte nella loro quotidianità. Le quattro opere realizzati nel 2021 sono state vendute a un collezionista indiano: tre dipinti a 12.000 dollari e un'opera su carta a 4.000 dollari. Tra gli artisti emergenti Wang Ziquan classe 1993 (attualmente in mostra da MadeIn Gallery, Shanghai e dove un suo video in edizione di 5 realizzato nel 2022 viene venduto a 11.000 euro) era presente con la serie “Control Interface” (2021). I suoi personaggi fittizi realizzati con un software vengono in seguito decostruiti digitalmente smontando e appiattendo le parti corporee che diventano delle immagini stampate su fogli di alluminio. Kukje Gallery (Seoul, Busan) ha proposto e venduto di Julian Opie, «Rooster 2», 2021 per una cifra compresa tra 35.000-39.000 sterline, mentre Peres Projects (Berlino), che presentava un solo show dell'artista Richard Kennedy, ha venduto alcuni lavori per un ammontare complessivo di 50.000 dollari. Infine, tra le gallerie italiane presenti MASSIMODECARLO (Hong Kong, Paris, Milan, London) che ha venduto diverse opere e tra queste di Pietro Roccasalva, «La Sposa Occidentale», 2021 (13.000 euro)