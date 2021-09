Art Basel, la prima dopo la pandemia introduce 24 nuove gallerie

Art Basel, il meglio della fiera Photogallery5 foto Visualizza

La presenza italiana

Per l'Italia hanno partecipato fra le altre gallerie storiche come Alfonso Artiaco, che ha presentato degli artworks fra gli altri di Paolini, Vera Lutter, Lia Rumma che ha omaggiato (con quella che può essere considerata una installazione a tutti gli effetti) gli artisti che rappresenta da lungo corso come Kounellis, Kentridge, Kosuth, Spalletti (con l'opera Rosa dedicata anche nella sezione Unlimited). Ed ancora Massimo De Carlo, A arte Invernizzi. Raffaella Cortese. Sguardi Inclusione, sostenibilità e arte al femminile, i temi declinati attraverso i lavori e gli artisti selezionati.

Si sono succedute visioni emergenti e consolidate di artisti come Cindy Sherman, Mappelthorpe, Basquiat, Warhol, Schiele. La galleria 1 Mira Madrid ospita il lavoro dell'artista cileno Juan Downey in collaborazione con la Fondazione che si occupa del patrimonio di uno dei primi “esploratori” della videoarte che si è dedicato nell'arco della carriera ad esperimenti che spaziavano dalle installazioni interattive alle sculture cinetiche, si è sempre definito un “comunicatore culturale e antropologo estetico, il cui mezzo di espressione visiva è il video”. La sezione Feature invece ha offerto un focus intitolato Drag, Lazy Art, and Belgian bohème: how three artists foreshadowed contemporary culture. La mostra prende in esame tre artisti nati fra il '35 e il '61 ( Jean Dupuy, Stèphane mandelbaum e Michel Journiac) che hanno indagato attraverso il proprio lavoro la dimensione fluida (ante-litteram) dell'essere umano.Per gli sguardi contemporanei presentata dalla Galerie Jérôme Poggi di Parigi il lavoro di Kapwani Kiwanga che si è aggiudicata con The Botanics of History il Prix Marcel Duchamp 2020.

La maggior parte dei galleristi ha sostenuto che gli artisti abbiano impiegato il tempo rarefatto in pandemia per effettuare una sintesi estetica del proprio lavoro. Le sezioni emergentiAccanto a Galleries la sezione principale di Art Basel, si sono affiancate le rassegne speciali quali Feature, Statements, Edition, Unlimited, Parcours, Film, Magazins, che insieme alle Conversations (talks che approfondiscono tematiche della scena del mercato) rivestono di anno in anno un ruolo sempre più preponderante rispetto alla nuova scena artistica internazionale.