Art Basel rinviata a settembre La fiera ha annunciato che si svolgerà dal 22 al 26 settembre, la settimana dopo Miart. Spiegler spera che 10 mesi di campagna vaccinale favorisca la partecipazione internazionale di Silvia Anna Barrilà

Art Basel ha annunciato il rinvio dell'edizione di Basilea di giugno dal 22 al 26 settembre con preview il 21-22, la settimana dopo Miart , che ha già posticipato l’appuntamento dalla primavera all'autunno. Inoltre, da Basilea assicurano tre Online Viewing Room nel corso dell'anno, a marzo, giugno e novembre. Anche l'edizione di Hong Kong è stata già spostata da marzo a fine maggio. La stessa cosa è successa l'anno scorso, con la fiera di Basilea prima posticipata a settembre – un mese che già prima della pandemia era stato riempito di eventi – e poi cancellata.

“Mentre la prima fase dei programmi di vaccinazione Covid-19 è iniziata in molte parti del mondo il mese scorso” ha commentato Marc Spiegler, Global Director di Art Basel, “il 2021 rimane un anno in cui la pianificazione è complessa a causa di molte incertezze. Spostando la nostra fiera di Basilea a settembre, speriamo di offrire alle nostre gallerie maggiori possibilità per preparare con successo il loro anno. Dopo dieci mesi di programmi di vaccinazione in molti paesi, prevediamo un'ampia partecipazione internazionale alla nostra fiera di Basilea a settembre, perché da tutte le nostre conversazioni all'interno del mondo dell'arte emerge un forte desiderio di vedere l'arte di persona e di impegnarsi faccia a faccia con la scena culturale globale. Naturalmente, continueremo le nostre attività digitali collegando le gallerie di Art Basel con i mecenati globali, mentre ci prepariamo a organizzare fiere fisiche nel periodo post-pandemico.” Sembra che il certificato di vaccinazione varrà veramente di più della vip pass. Non si è dovuto attendere molto per ricevere la medesima comunicazione dello slittamento di Liste da giugno al 20-26 settembre in coincidenza, come sempre, con Art Basel presso Messe Basel. Il formato digitale, List Showtime Online, verrà presentato parallelamente alla fiera.

Online

Nel 2021, Art Basel presenterà tre Online Viewing Rooms, a cui saranno invitate a candidarsi tutte le gallerie ammesse alle mostre di Art Basel tra il 2016 e il 2021. “OVR: Pioneers”, che si terrà dal 24 marzo al 27 marzo, sarà dedicata agli artisti che hanno aperto nuovi orizzonti esteticamente, concettualmente o dal punto di vista socio-politico. Una seconda OVR tematica si svolgerà dal 16 giugno al 19 giugno, con l'intervento dei curatori di Art Basel nella scelta dei temi e nella selezione delle gallerie partecipanti. All'inizio di novembre, “OVR: 2021” presenterà esclusivamente opere d'arte create quest'anno.



