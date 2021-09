Art Basel si riprende la scena. E tutta la città si anima di opere site specific

Con Art Basel Live, l’iniziativa digitale della fiera pensata con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico online di tutto il mondo, le presentazioni di Unlimited e Parcours saranno presenti anche online.

A coinvolgere i visitatori fuori e dentro la fiera ci pensano le performance degli artisti Monster Chetwynd e Cecilia Bengolea, organizzate in Messeplatz, tra video installazioni e opere su larga scala. Il programma “Film” avrà la sua cornice allo Stadtkino Basel, e sarà curato per la prima volta dalla scrittrice e docente di Lisbona Filipa Ramos, co-fondatrice e curatrice di Vdrome. Inoltre, Marian Masone, curatrice cinematografica di New York, ha selezionato due eccezionali ritratti cinematografici di artisti, “Beyond the Visible – Hilma af Klint”, diretto da Halina Dryschka, e “Bill Traylor: Chaising Ghosts”, diretto da Jeffrey Wolf .

Il programma Conversazioni offre al pubblico l’accesso a informazioni di prima mano sul mondo dell’arte internazionale ed è programmato da Art Basel e dall’artista berlinese Julieta Aranda. I panel si svolgeranno nell’auditorium nel padiglione 1.0 con Daniel Buren e Philippe Parreno, in conversazione con Hans Ulrich Obrist, per il panel “Artists' Influencers”, e Philip Ursprung, professore di Storia dell’Arte e dell'Architettura a ETH Zürich, in conversazione con Catherine Nichols, curatrice e co-presidente di Beuys2021, per il panel “Eredità di Beuys”.