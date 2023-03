Art Dubai porta l’Oriente e il sud del mondo al centro della scena

I punti chiave “

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

“La narrazione della storia, il passato, si trasforma nel presente e taglia i confini della realtà e del sogno”. I volti si accostano e si confondono in una moltitudine incombente ma inerme; gli oppressori, in vesti militari, sopra moto rombanti, sono minacciosi, il pericolo è una realtà che non sfugge e soffoca. Siamak Filizadeh è nato a Teheran nel 1970 e nella capitale iraniana ha studiato Graphic Design alla Azad University. Nei suoi lavori si affastella una massa di personaggi, che sono attori di teatro che, prima ripresi in video, hanno interpretato per lui, in vesti militaresche o in divisa da operai, una comédie humaine antica quanto è antica la storia del dispotismo. Ed è sintomatico che sia proprio un artista iraniano ad interpretare al meglio lo spirito di questa sedicesima edizione di Art Dubai, a buon diritto principale piattaforma globale per l’arte e gli artisti del Medio Oriente e del Sud del mondo, che dal 3 al 5 marzo è al Madinat Jumeirah Dubai.

130 gallerie in rappresentanza di più di 40 paesi

Sono infatti oltre 130 le gallerie in rappresentanza di più di 40 paesi, e suddivise in quattro sezioni principali: Contemporary, Modern, Bawwaba e Art Dubai Digital. A dirigerla è Benedetta Ghione che spiega come “Art Dubai cerchi di riformulare ciò che può essere una fiera d’arte, e il programma ampliato di quest’anno riflette pienamente il nostro ruolo di punto d’incontro per le industrie creative della regione. Siamo orgogliosi di essere più di una fiera d’arte: siamo un incubatore di talenti, un catalizzatore per l’economia creativa di Dubai, un raduno di grandi menti e un punto di accesso a questo vibrante ecosistema per il più ampio settore culturale”.

Loading...

Pablo del Val

Per il direttore artistico, Pablo del Val, “per quasi due decenni, Art Dubai è stato un luogo in cui scoprire e celebrare nuove tendenze, creare e facilitare conversazioni e celebrare la forza della produzione creativa in tutto il Sud del mondo. Art Dubai è una fiera d’arte veramente globale, e questo si riflette sia nella qualità che nella diffusione geografica delle gallerie che partecipano quest’anno. Il fatto che gran parte del programma sia ancora una volta tratto dal Sud del mondo evidenzia il crescente interesse e l’appetito per il collezionismo di arte non occidentale, il rafforzamento della scena delle gallerie al di là dei centri tradizionali del mondo dell’arte e il ruolo che Art Dubai svolge come una piattaforma per le regioni che sono sottorappresentate nelle collezioni internazionali”.

Art Dubai come luogo di valorizzazione dell’arte di un’intera zona per troppo tempo sottorappresentata dunque, ravvicinandola, per soddisfare la sete dei collezionisti che guardano a Dubai in maniera crescente.

Art Dubai, tutto il meglio in foto Photogallery26 foto Visualizza

Saher Nassar

Saher Nassar, palestinese nato a Gaza nel 1986, gioca a confondere la quotidianità dei pupazzi e dei biberon con i caschi e le divise dei soldati israeliani. L’anima pop in lui si stempera d’angoscia in un futuro sospeso e piatto che non lascia spazio a troppe speranze: la realtà d’occupazione è ineludibile e feroce.