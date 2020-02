Art Genève si consolida e collabora con le istituzioni Giunta alla sua 9ª edizione, la fiera si rafforza: aumenta la fascia di prezzo delle vendite. Opportunità per conoscere l'arte contemporanea svizzera di Silvia Anna Barrilà

Tra le gallerie di Art Genève 2020 c'era una collezione privata svizzera di opere di David Shrigley (copyright Julien Gremaud / courtesy artgenève 2020)

Si è svolta a Ginevra la 9ª edizione di Art Genève (30 gennaio-2 febbraio), con 90 gallerie partecipanti tra cui alcune presenti per la prima volta, come Lévy Gorvy, von Bartha e l'italiana Massimo De Carlo . Come prevedibile visto il luogo, il target della fiera è medio-alto, con un'offerta di opere di qualità per lo più bidimensionali di artisti affermati. Una fiera tranquilla, senza grandi sorprese, dove, però, è anche possibile fare delle scoperte e, soprattutto, approfondire l'arte contemporanea svizzera sia emergente che established, con artisti da Max Bill a John Armleder, passando per Valentin Carron, Silvia Bächli, David Renggli, Tobias Kaspar, Fabrice Gygi. Tra i pezzi più importanti in fiera c'era un Renoir da 3 milioni da Applicat-Prazan (nella gallery gli stand di alcune delle gallerie).

Una fiera in via di consolidamento

“Le gallerie hanno fatto buoni affari” ha commentato il direttore Thomas Hug, “anche quelle nuove, come Lévy Gorvy, Hauser & Wirth e Capitain Petzel , sono soddisfatte e ritorneranno. Ciò è molto positivo in una logica di consolidamento, perché la cosa difficile non è farle venire una volta, ma farle tornare. Pure la fascia di prezzo delle vendite è cresciuta: mentre prima si vendevano in prevalenza opere tra 30.000 e 80.000 franchi, ora si superano senza problemi i 100.000 franchi e alcune gallerie hanno registrato vendite superiori ai 500.000 franchi”. La provenienza dei collezionisti è sempre più internazionale. “All'inizio era una fiera per la Svizzera francese, che comunque ha un bacino di utenza ampio e con compratori importanti – ha proseguito il direttore della manifestazione –, poi sono arrivati i collezionisti stranieri: prima da Londra, poi da Parigi, due o tre anni fa anche dalla Svizzera tedesca. Ora arrivano anche dal nord Italia e per la prima volta quest'anno abbiamo i belgi”.

La compresenza delle istituzioni

Una caratteristica propria della fiera è la presenza massiccia, accanto alle gallerie, di stand dedicati alle istituzioni, non solo svizzere, come il Mamco di Ginevra e Plateforme 10 di Losanna, ma anche internazionali, come la Royal Academy of Arts di Londra con un'installazione di Michael Craig-Martin e l' Ica di Milano. Partecipazione italiana anche nel settore Estates, dedicato ai lasciti d'artista, con la grande installazione “Senza titolo (doppio igloo di Porto)” 1998 di Mario Merz. A bilanciare l'offerta più established delle gallerie c'erano gli spazi non-profit, come Daily Lazy di Atene e la galleria della scuola Head di Ginevra, chiamata Live In Your Head , che mostravano gli artisti emergenti. “Per noi è molto importante dare spazio a tutti i protagonisti del sistema dell'arte” ha spiegato il direttore Thomas Hug, “le istituzioni sono invitate e non pagano lo spazio espositivo, sono i nostri sponsor ad aiutarci ad ospitarle. Abbiamo anche delle collezioni, tra cui una privata che mostra una raccolta di opere di David Shrigley. È un'occasione rara, perché gli svizzeri sono molto riservati”.

Il video in collaborazione con Loop

Altro elemento sui generis è la collaborazione con la fiera di Barcellona dedicata alla video arte Loop , che era presente in fiera con una decina di gallerie. “Loop ha curato questa sezione e invitato le gallerie, la fee di partecipazione viene divisa tra la fiera di Barcellona e noi – ha detto il direttore Thomas Hug –. Già l'anno scorso abbiamo collaborato con un'altra fiera per il design, PAD . Il video è un mezzo espressivo molto raffinato che merita più spazio”. Anche in occasione della prima edizione a Mosca, da poco annunciata e prevista per il 20-24 maggio, Art Genève collaborerà con un'altra fiera, la russa con sede a Vienna Art & Jewels of the World . “La manifestazione si svolgerà allo Schusev State Museum of Architecture . Loro cureranno la parte dedicata all'arte antica e ai gioielli e noi una mostra commerciale con opere gonfiabili e al neon, due formati scelti dal curatore Francesco Stocchi”. Ma perché Mosca? “Le nostre gallerie internazionali hanno lì tanti collezionisti e ci hanno chiesto di organizzare occasioni di incontro e rafforzamento dei contatti. Lo spirito della manifestazione vuole essere flessibile e contemporaneo, non vogliamo appesantirci ed essere troppo tradizionali, ma piuttosto esplorare la città con un nuovo format”.