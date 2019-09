Art-O-Rama: fiera di qualità in equilibrio tra mercato e ricerca di Nicola Zanella

Gillian Bret, Phusis, Hubris, Debris #Baatou, 2019, mixed media, Galleria C+N Canepaneri. 17.000 euro

Durante l'ultimo week end di agosto ha avuto luogo Art-O-Rama , la fiera d'arte contemporanea di Marsiglia, diretta anche quest'anno da Jerome Pantalacci, è arrivata alla sua 13ª edizione e ha attirato circa 5.000 visitatori nei tre giorni di apertura.

Marsiglia non è una città con una grande tradizione di collezionismo, e storicamente sono poche le gallerie di base qui ad aver calcato le fiere più blasonate, ma dopo essere stata Capitale Europea della Cultura nel 2013, nel 2020 si troverà di nuovo al centro della scena ospitando la 13ª edizione di Manifesta , dal titolo «Les Parallèles du Sud»: la più importante biennale itinerante di arte contemporanea per la prima volta fa tappa in una città francese.

Hanno partecipato 32 gallerie per una fiera tra le meno commerciali che dall'anno della sua fondazione 2007 non ha mai tradito la sua vocazione: privilegiare espositori con progetti artistici innovativi e sperimentali. La vera peculiarità di Art-O-Rama rimane il fatto che dopo la chiusura della fiera gli stand rimangono montati per altre due settimane trasformandosi così in una mostra a tutti gli effetti, visitabile nei padiglioni della “Friche la Belle de Mai”.

Tra le più soddisfatte, anche per le vendite, è la galleria parigina Antoine Levi , presente in fiera con tre artisti: Ola Vasiljeva, Lisetta Carmi e Louis Fratino, quest'ultimo è particolarmente seguito dai collezionisti e i suoi disegni su carta ispirati a Jean Cocteau erano proposti a 3.500 euro. Vendite ad acquirenti sia francesi che internazionali per la galleria parigina.

Meno effervescenti le vendite per gli espositori stranieri, che comunque hanno apprezzato il clima rilassato di Art-O-Rama e l'opportunità di poter colloquiare con una calma impossibile in altre fiere con i collezionisti, apprezzata anche e la forte presenza di direttori del FRAC (Fondi Regionali d'Arte Contemporanea), il sistema di musei di arte contemporanea francese dotati ognuno di un proprio budget per le acquisizioni. Sicuramente il costo dello stand equiparato per tutte le gallerie a soli 2.500 euro rendeva le aspettative basse e l'animo dei galleristi tranquillo.