Art on Paper a Brussels punta tutto su network e sinergie Nella settimana tra Fiac e Artissima a Brussels ha avuto luogo la fiera di nicchia dedicata al disegno, ben accolta dalla città e dai suoi collezionisti di Nicola Zanella

4' di lettura

Non c'è pace nella proposta di fiere internazionali e nella settimana tra Fiac e Artissima , a Brussels dal 24 al 27 ottobre, è stato il turno di Art on Paper , giunta alla quinta edizione e dedicata esclusivamente ad opere su carta e ai disegni. Una scelta kamikaze guardando al calendario che, invece, grazie alla massiccia partecipazione cittadina, dalle istituzioni ai collezionisti passando per le realtà corporate e al pubblico ha trovato un suo senso anche di mercato.



Art on Paper si svolge all'interno di Bozar, centro culturale pubblico tra i più importanti in Europa che a quanto pare non teme di “sporcarsi” con iniziative commerciali e che tra le mostre in contemporanea alla fiera ad esempio, proponeva una retrospettiva di Brancusi. Solo 40 le gallerie partecipanti soprattutto belghe e olandesi. Le fiere mono-tematiche da Paris Photo (fotografia) a Parigi a Loop (videorte) a Barcellona a persino A Performance Affair , sempre a Brussels e dedicata alla performance sono ormai una costante, e si focalizzano su un collezionismo specifico e quindi si presuppone motivato.

Perché il disegno

È un mezzo espressivo con peculiarità proprie come spiega ad Arteconomy24 Reyn van der Lugt, membro del committee di selezione di Art on Paper e tra i più noti collezionisti olandesi il quale afferma come il disegno sia fondamentale perché archetipico e alla base di tutte le forme artistiche. È inoltre la prima forma di espressione dei bambini e della stessa umanità, basti pensare alle grotte di Lascaux in Francia. In quanto archetipo è in qualche modo universale e comprensibile da tutti.



Lennart Lahuis,«Chase Stone», 2018. Serigrafia bruciata su carta di cotone, 114x235. Galleria Durst Britt & Mayhew, 9.500 Euro.

Una fiera facile

È amichevole, molte delle didascalie delle opere indicavano anche il prezzo e sbucavano pallini rossi a lato delle opere vendute, entrambi taboo innominabili nelle fiere più blasonate, ma che probabilmente rendono Art on Paper più facile anche per i collezionisti della domenica. Specchio di un approccio diffuso e democratico tipico dei paesi nord europei.



I prezzi degli stand erano ragionevoli e partivano dai 3.000 euro, molte anche le gallerie note che per l'occasione hanno mostrato artisti meno spendibili in altre fiere, come Nathalie Obadia con Jaris Vonde Moortel o Baronian Xippas con gli acquarelli di Karishma D'Souza e i disegni ad inchiostro animati da figurine surreali di Ricardo Lanzarini e, soprattutto, le illustrazioni degli anni '70 e '80 di Luc Deleu & T.O.P OFFICE da Tatjana Pieters.