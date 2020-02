Art Rotterdam, il Mondriaan Fund e un collezionismo democratico Si conferma un'ottima vetrina per le gallerie olandesi con molte vendite e la possibilità di scoprire artisti locali di talento di Nicola Zanella

Isabel Alonso Vega, Humo II, 2018. Plexiglass su base di metallo. Galleria White Noise. Le opere in vendita andavano dai 4.000 agli 8.000 euro e la galleria romana per la seconda volta ad Art Rotterdam si dice molto soddisfatta delle vendite

Dal 5 al 9 febbraio mentre l'Olanda era sotto l’assedio della tempesta Ciara si è svolta Art Rotterdam, la fiera d'arte contemporanea che va in scena all'interno della Van Nelle Fabriek, un'ex fabbrica riconvertita a spazio espositivo: 95 le gallerie presenti. L’evento diventa, più che altro, l’occasione per approfondire la scena artistica olandese e il sistema artistico, caratterizzato come pochi altri dalla cooperazione tra pubblico e privato



A monte di tutto sta il Mondriaan Fund , istituito nel 1994, che riceve ogni anno dal Ministero della cultura circa 30 milioni di euro di finanziamento per sostenere in vario modo il sistema dell'arte in Olanda, non solo contemporanea. In fiera occupa un'intera ala mettendo in mostra le opere di una sessantina di artisti emergenti, tra cui l'italiana, residente in Olanda, Giulia Cenci, che per merito hanno beneficiato di un assegno di 19.000 euro a fondo perduto nel 2018. L'esposizione dei loro lavori durante la fiera è un'altra forma di supporto, una vetrina a costo zero.

Come ci racconta Mirjam Beerman dirigente che lavora per il fondo, il collezionismo non è visto come un lusso privato ma come un atto di pubblica utilità a servizio della diffusione della cultura, ecco che quindi viene incentivato con il KunstKoop, ossia un privato può acquisire un'opera d'arte in una delle (molte) gallerie olandesi convenzionate tramite un prestito bancario. Il Mondriaan Fund funge da garante e si fa carico degli interessi sul prestito. Inoltre l'Iva sull'acquisto di opere d'arte in Olanda è al 9% contro il 22% in Italia.

Se non fosse abbastanza...una galleria olandese fa una fiera estera? Il Mondriaan Fund copre parte dei costi. Un museo vuole comprare un'opera di particolare pregio per la propria collezione? Il Mondriaan Fund, dopo l'approvazione del comitato scientifico, ne copre parte del costo.



Tornando nella Van Nelle Fabriek, la main section soprattutto è un'affare quasi tutto olandese con qualche sparuta comparsa di operatori dai paesi vicini. È l'occasione per scoprire artisti locali di valore, poco conosciuti sulla scena internazionale; in particolare meritano attenzione due artisti uno emergente e uno storicizzato: Daniel van Straalen (1987) e Willem Hussem (1900-1974).



Van Straalen era presente nello stand della galleria Stigter Van Doesburg di Amsterdam con varie installazioni caratterizzate da accostamenti improbabili ma d'effetto, cactus con infilate delle siringhe, cactus in vasi borchiati, stampe con frasi enigmatiche. I lavori in vendita dai 1.500 ai 4.000 euro hanno incontrato il favore dei collezionisti così come l'acquisizione da parte di un museo.