Arte in azienda, il Veneto laboratorio per l’Europa Via al progetto internazionale Smath finanziato con i fondi Interreg, selezionati i sei artisti Panozzo: i risultati di anni di impegno innovativo di Barbara Ganz

All'interno di Electrolux

Due mondi che inizialmente non si parlavano, e che - messi uno di fronte all’altro - non sapevano nemmeno che cosa dirsi. Da un lato le imprese (di tutti i generi, dalla multinazionale alla Pmi), dall’altro gli artisti. L’esperimento è stato ideato e coordinato da Fabrizio Panozzo, docente del Dipartimento di management di Ca’ Foscari e responsabile scientifico del progetto, e ha mosso già diversi passi. Ora la teoria è diventata sperimentazione pratica con il progetto internazionale Smath, che consente a sei artisti di entrare in altrettante imprese del Veneto con una residenza artistica finanziata, per sviluppare le idee progettuali nate nei mesi scorsi da un percorso di dialogo e confronto reciproco.

«Alla base c’è Art&Business - evidenzia Panozzo -, la metodologia di art thinking fondata sull’interazione tra arte e impresa che la nostra ricerca ha ideato e codificato in questi ultimi anni. Vogliamo diffondere tra le imprese l’opportunità di attivare forme più concrete di relazione tra economia e cultura e che il pensare artisticamente possa anche renderle più competitive e innovative. Le imprese stanno capendo che bellezza e ragionamento estetico possono stimolare l’innovazione di prodotto e di processo, e anche sollecitare nuove visioni strategiche. Ma l’arte può aiutare anche a capire e a guidare anche i processi di cambiamento organizzativo agendo sul versante della coesione e del welfare aziendale».

L’approccio fra arte e impresa non inizia con il progetto Smath: tutto è cominciato nel 2014, quando sono stati avviati i primi tentativi di portare il linguaggio artistico direttamente nei luoghi di produzione: «Fin da subito abbiamo voluto andare oltre i modelli classici: la sponsorizzazione, il collezionismo, la filantropia. Certo, impresa e cultura si collegano soprattutto in questi modi ma anche qui c’è bisogno di innovare e passare all’azione concreta: mettere realmente l’artista, che è operaio e imprenditore, a lavorare in fabbrica, accanto ad altri operai e imprenditori» spiega Panozzo.

In un convegno internazionale su creatività, arte e cultura per la competitività delle imprese, hanno sfilato le testimonianze di aziende quali Asolana Group, Bevilacqua tessuti, Arbos, Lunardelli, Duca D’Aosta, Oikos. Da collaborazioni come quella fra Lineasette Ceramiche e Andrea Santini è nato un diffusore audio vibrazionale in grès e legno, mentre Ugolini, azienda metalmeccanica fondata a Schio nel 1974, è stata fra i primi partner di Ca’ Foscari nell’ospitare progetti di residenza artistica nello spazio della fabbrica, a partire dalla collaborazione con la danzatrice e coreografa Silvia Gribaudi nel 2014.

Simona Sala e Alessio Ballerini (Sound recording)

Poi, con il progetto Artificare, sono state esaminate le interazione tra soggetti e processi tipici della produzione artistica e Pmi venete: «Al fine di sviluppare la creatività aziendale - è la tesi - non sono sufficientí le tradizionali forme manageriali di incentivazione e motivazione e nemmeno la semplice esposizione dell’impresa alla produzione artistica. Appare necessaria una relazione più strutturata e un’interazione maggiore, una artificazione dell’azienda, in cui il lavoro artistico si inserisce tra le tradizionali attività aziendali, dialoga con esse, le arricchisce di nuovi significati e metodi» dice Panozzo. A mettersi in gioco sono state realtà di diversi settori come De Castelli, Delineo Design, Fallani Venezia, Cantieri Manin. Omp Engineering. «Il sostegno costante della Regione Veneto - sottolinea il docente - ha reso possibile destinare a questi obiettivi fondi europei come Fse e Fesr, nei capitoli dedicati al capitale umano. Smath è un tassello di questo quadro complessivo e la novità è che punta a essere un progetto esportato in altri cinque Paesi europei. Le sei progettualità sono state selezionate tra le tredici giunte alla fase finale premiando la creatività artistica espressa in installazioni, video, soundscaping, arte relazionale e data-visualization. Ma accanto alla qualità della proposta, la giuria di esperti ha guardato anche sostenibilità e riproducibilità dell’intervento artistico».