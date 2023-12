Arte, caffè e riflessi sull’acqua: il dolce autunno di Mantova

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I tramonti che infuocano il cielo di Mantova in novembre, dipingendo di rosso e viola i suoi tre laghi, le valli e i canneti del Parco del Mincio intorno a quella che sarà per sempre la città dei Gonzaga, hanno strabiliato e ispirato geni dell’arte come Pieter Paul Rubens, Andrea Mantegna, Giulio Romano. Al talento dell’olandese, che fu pittore di corte, è dedicata la mostra “La nascita di una pittura europea”, fino al 7 gennaio nelle sale di Palazzo Te: attirerà grandi folle, come sta accadendo nel parco da poco inaugurato che rende lo spazio verde di fronte alla residenza estiva dei duchi una Versailles lombarda dalla superficie di oltre 70mila metri quadrati, progettata dallo studio AG&P Greenscape. Con forma di anello, è ricco di isole verdi e spazi di gioco e condivisione.

Ebbene, per avere conferma di come questa sia tornata, come al tempo dei Gonzaga, la zona “colta” della città virgiliana, basta percorrere pochi passi ed entrare anche al MACA, il nuovo spazio museale che riunisce le collezioni civiche cittadine nel Palazzo di San Sebastiano, a sua volta attiguo al Tempio di Leon Battista Alberti iniziato nel 1460, dalla pianta centrale, emblema degli esperimenti, arditi per l’epoca, dell’architetto-artista.

Lo skyline della città considerata la “Manhattan del Rinascimento” si riflette sull’acqua duplicando Palazzo Ducale, la Cupola della Chiesa di Santa Barbara e tutta la corte gonzaghesca: passeggiando sulla passerella che va dal Castello di San Giorgio alla Rocca di Sparafucile, e poi soffermandosi sul pontile del Campo Canoa, questa prospettiva pare liquefarsi appena il Sole si cala nel Lago di Mezzo. È il momento perfetto per un aperitivo al Caffé Borsa, riaperto dopo il restyling, o di un pasticcino al riso da Caravatti, sotto i portici che fanno del centro storico un salotto ricco di architetture ebraiche, da risalire lentamente per godere la Basilica di S. Andrea, Piazza delle Erbe, sino a quella alcova lastricata che è Piazza Sordello, dove il Palazzo Ducale dei Gonzaga e quello dei loro predecessori Bonacolsi - Domenico Morone ne raffigurò magistralmente la cacciata - ancora si guardano di malavoglia (si può dormire a Palazzo Ca’ degli Uberti). La nebbia sembra un ricordo lontano, eppure questa piazza nei novembre più remoti quasi scompariva nel vello umido, bianco e sottile: quel che rimane è l’usanza di godere una cena all’Aquila Nigra, scegliendo i piatti che in questo autunno generoso per la campagna mantovana hanno per protagonista la sua zucca, dai tortelli ai dolci. Indimenticabile sarà anche la colazione dopo la notte trascorsa a Corte Costavecchia, tenuta gonzaghesca a San Giorgio di Mantova, ex convento di San Domenico, che fu per secoli deputata alla produzione del riso. I campi intorno ospitano ancora quelle coltivazioni, col fossato dove approdavano i barconi carichi di chicchi. Nel palazzo padronale si ammirano gli affreschi settecenteschi e si passeggia nel parco all’italiana. In bicicletta si può raggiungere Bosco Fontana, la tenuta da caccia dei Gonzaga e riserva naturale bio genetica di 200 ettari, dove in questi giorni va in scena lo spettacolo del foliage. Il Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie non è lontano, e merita una visita per le statue lignee di gente qualunque e il celebre e leggendario coccodrillo imbalsamato che pende dal soffitto della navata.

Proseguire nell’inseguimento dei tramonti più lirici offre a questo punto altre due opportunità: la prima è puntare a Nord, verso le colline moreniche alle spalle del Garda, levando un calice nel giardino rinascimentale dell’Enoteca Gonzaga nel borgo panoramico di Volta Mantovana; la seconda è virare a Sud, verso il Po nella Bassa zavattiniana, dal ponte di barche di Torre d’Oglio traballante ed effimero sino all’approdo di Quistello e di quel tempio della cucina che è l’Ambasciata.