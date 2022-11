Arte, da Cezanne a Botticelli: aste da Guinness questo autunno a New York

Tra i pezzi forti che potrebbero stabilire nuovi record c’e’ “Composition No. II” di Piet Mondrian con una stima di oltre 50 milioni ma soprattutto “White Disaster’ di Andy Warhol che dovrebbe superare quota 80 milioni: “Solo tre versioni di questo quadro su grande scala sono emerse sul mercato negli ultimi 20 anni e in entrambi i casi, nel 2007 e nel 2013, hanno hanno stabilito primati per l’artista”, ha detto David Galperin, capo dell’arte contemporanea per le Americhe.

Pioggia di dollari dunque sulle aste di New York, ma e’ poi da vedere se le vendite soddisferanno le aspettative. Secondo il gallerista Christophe Van de Weghe ci sono al mondo circa 300 miliardari in grado di competere per il Seurat o il Cezanne di Paul Allen sborsando oltre cento milioni di dollari per un quadro: “Che poi lo vogliano fare e’ tutt’altra storia”, ha detto all’agenzia Bloomberg precisando che il 9 novembre si mettera’ in gioco per cinque o sei dei suoi clienti