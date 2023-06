Arte contemporanea e miti nelle opere di 13 artisti del Golfo Persico

Saif Mhaisen, Self Portrait 11 & 12, 2015-16 Digital photography, print on canvas, Courtesy of UAE Unlimited and the artist

Come anche nell'installazione di Abdullah Al Othman (Ryiadh 1985) che prende spunto dalla leggenda di Al Bareq con la quale l'artista analizza l’importanza delle emozioni e della narrazione come strumenti per la costruzione dei miti. L’opera prende vita ricordando i disegni dei manoscritti post-islamici, fantasiosi e narrativi. L'artista ha partecipato nel 2022 alla Biennale di Lione e in patria alla prima edizione della Diriyah Biennale (su Artsy l'opera esposta alla Biennale di Lione, «The language of the city» è in vendita ad un prezzo che oscilla tra 7.500 e 10.000 dollari in base alle dimensioni)

Farah Al Qasimi Um Al Naar (Mother of Fire), 2019, Videoinstallation, 42 min 7 sec., Courtesy of The Third Line, Dubai.

Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G

Fondata nel 2019 dall’artista e filantropa Sibylle Piermattei- Geiger (1930 - 2020), la fondazione è stata intitolata a suo nonno, il farmacista e imprenditore svizzero Hermann Geiger (1870 - 1962) con lo scopo di creare un luogo, ad ingresso gratuito, che dia ampio spazio alla creatività e alla realizzazione di mostre che vadano oltre quelle delle istituzioni consolidate, al fine di presentare argomenti attuali e socialmente rilevanti.

Asma Belhamar & Mays Albaik, Rakkaza, 2023 Multimedia Installation, concrete and wood, Evaporating Suns KBH.G

«Sono convinto dell’importanza di mettere insieme non solo persone e culture, ma anche persone di culture diverse. Questo è l’unico modo per dissolvere presunte differenze tra incontri individuali.” afferma Raphael Suter, direttore di KBH.G, e aggiunge: “Durante la progettazione di questa mostra, sono rimasto particolarmente colpito dagli incontri con le artiste del Golfo Arabico, che definiscono e perseguono i loro obiettivi artistici e individuali in maniera chiara e sono organicamente legate alla loro terra e alla loro cultura.»



