Arte e architettura a Umeå

Nel 2014 Umeå (il capoluogo di Västerbotten) è stata eletta Capitale europea della cultura. Qui c’è una vivace vita culturale e una scena musicale che comprende di tutto, dall’hardcore alla musica folk, all’opera. Il Bildmuseet, con la sua particolare architettura, è una delle principali gallerie d’arte svedesi per l’arte contemporanea internazionale, mentre il Parco delle Sculture Umedalen offre una delle collezioni di sculture più importanti del Nord Europa con opere di rinomati artisti internazionali. Nel centro culturale Väven si trova il Museo della Storia delle Donne, il primo del suo genere in Svezia. Un altro museo unico è Guitars - The Museum, che ospita una delle più grandi collezioni private di chitarre al mondo.

