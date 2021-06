Arte e cultura, un milione per imprese e startup

2' di lettura

Un milione di euro dedicato all’arte e alla cultura. Uno dei settori più penalizzati, assieme al turismo, dalla pandemia riceve ora un contributo con il fondo “Impact4Art” messo a disposizione dalla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell'ambito dell'impact investing. Il fondo investirà in imprese e startup sociali capaci di generare impatto sociale e/o culturale, sia in fase “seed” (soggetti neocostituiti o in fase di costituzione) sia in fase di “scale-up”.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2020 circa la metà dei 94.687 esercizi attivi nel settore non ha organizzato eventi; nello stesso anno sono stati circa 33mila i posti di lavoro persi, il 5,2% degli occupati nel comparto culturale: un valore molto più alto rispetto alla media nazionale calcolata su tutti i settori, che si aggira sul 2 per cento.Contrazione della domanda e dell'offerta conseguente a una parziale o completa sospensione delle attività, difficoltà occupazionali e precarietà crescenti e aumento dei costi per la riorganizzazione e l'attuazione della nuova normativa in tema di sicurezza sul lavoro stanno interessando un elevato numero di imprese culturali e creative, specialmente in fase di ripartenza.

Il fondo di Impact4Art

In una tale conteso di fragilità si innesta il lancio di Impact4Art, iniziativa nata dalla comune visione di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore e Fondazione Cariplo e strutturata per offrire un supporto alla crescita e allo sviluppo delle migliori realtà a impatto attive nel settore culturale e creativo, che siano in grado di coniugare innovazione e sostenibilità economica.Il fondo “Impact4Art”“ consente alla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore – braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell'ambito dell'impact investing – di investire 1 milione di euro in - iniziative con modelli di attività capaci di generare impatto sociale e/o culturale, sia in fase “seed” (soggetti neocostituiti o in fase di costituzione) sia in fase di “scale-up” (soggetti già consolidati che vogliono crescere ulteriormente). In particolare, per esempio, potranno accedere al fondo: imprese sociali (come definite dalla legge 155/2006), cooperative sociali, start-up innovative e start-up innovative a vocazione sociale (come definite dalla legge 221/2012), società benefit (come introdotte dalla legge di stabilità 2016, commi 376-384), società di capitali, ad esempio Srl o Spa, caratterizzate da orientamento sociale.

«Sin dall'inizio dell'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, abbiamo messo in campo una serie di azioni non solo per garantire la sopravvivenza di organizzazioni attive nel settore della cultura - ha dichiarato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo- ma anche per favorirne una progressiva ripresa, sostenendo gli operatori del territorio nel ripensamento dei tradizionali modelli di offerta e rivedendo le nostre modalità d'intervento rispetto al recente passato: è il caso dell'importante bando “Per la Cultura” o del progetto “InnovaMusei”, lanciato insieme a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia».

Impact4Art è destinato ad ampliare l'attuale portafoglio della nostra fondazione dedicato al settore Arte e Cultura (ad oggi il 55% sul totale), che comprende già Oxa (Base Milano), Music Innovation Hub, Movieday, Kalatà ed eArs» ha dichiarato Marco Gerevini, consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.