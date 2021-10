Arte e Mediterraneo. Che cosa vedere alla terza edizione di EDIT Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il grande centrotavola Settecentesco, riletto in chiave naturalistica e floreale per creare un “giardino in tavola”. Parte da qui Hybrida, la collezione di centrotavola realizzata per MADE IN EDIT dall'architetto e designer Patricia Urquiola, in collaborazione con l'Istituto ad Indirizzo raro Caselli-Real Fabbrica di Capodimonte di Napoli. Il tema prende spunto dal corposo catalogo di piante e fiori presenti nel Real Bosco di Capodimonte, che da sempre rappresenta per gli studenti della scuola una grande fonte d'ispirazione nella creazione delle porcellane.

Il percorso tra Patricia Urquiola e l'Istituto è iniziato nel 2020 con l'obiettivo di rileggere l'antica tradizione della porcellana e valorizzare l'eccellenza unica di Capodimonte. Ne è nata una serie di pezzi che hanno saputo fondere il design internazionale alla meravigliosa arte campana dei maestri della Real Fabbrica, e degli studenti della scuola.

HYBRIDA, work in progress. Studio Urquiola

Il lavoro della Urquiola è uno dei perni attorno cui si sviluppa EDIT Napoli, che prende il via venerdì e anima il capoluogo campano fino a domenica 31 ottobre. La fiera di design editoriale e d'autore ideata da Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli è arrivata alla sua terza edizione con numeri importanti: oltre 80 espositori internazionali tra designer indipendenti, brand e produttori verranno ospitati all'interno degli spazi del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore di Napoli. Quest'anno lo sguardo della kermesse è rivolto oltre il confine, con un’attenzione particolare al Mediterraneo, di cui Napoli è cuore.

Anche per questo è tutta la città a essere invasa dall'arte: luoghi storici e location d’eccezione saranno la scenografia di installazioni e mostre per EDIT Cult, che trasforma gli spazi da cornice a motore del processo creativo, aprendo al pubblico luoghi come l'Archivio di Stato, la Fondazione Made in Cloister, lo stesso Istituto Caselli-Real Fabbrica di Capodimonte, il Museo Civico Gaetano Filangieri, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Teatro di San Carlo.

EDIT Napoli 2021. Museo Filangieri. Foto Francesco Squeglia

Attenzione particolare è dedicata ai giovani: tra gli artisti, 30 sono emergenti che fanno parte del Seminario, la sezione della fiera dedicata ai designer under 30 e ai brand con meno di tre anni di attività, allestito in un loft temporaneo.