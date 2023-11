Arte e orizzonti da film lungo il Cammino del Salento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lecce è una cascata di luce. Sarà per questo sole così mediterraneo o per la pietra leccese che fascia palazzi, chiese e vie, e che sul far di sera si accende come fosse pietra delle Dolomiti. Anche Porta Napoli è un abbaglio. Dopo aver accolto a metà Cinquecento, Carlo V, vede sfilare i viandanti che qui iniziano il Cammino del Salento, 135 chilometri lungo la via dei borghi da Lecce, passando per Corigliano, Otranto, fino a Santa Maria di Leuca, o 115 chilometri se si sceglie la via del mare, fra tratturi, uliveti, coste infinite, carezze del vento e tanto silenzio.

Lecce, la città dell’accoglienza

Prima di partire, una sosta a Lecce. Da Piazza Sant’Oronzo a quella del Duomo si cammina in volumetrie di arte e luce. L’itinerario barocco, da Santa Croce a Santa Chiara, vale da solo la sosta. Come pure Palazzo Vernazza con le sue stratigrafie, dal tempio di Iside ai tratti rinascimentali, o il teatro e l’anfiteatro romano. O il museo ebraico ricavato nei sotterranei di Palazzo Personè-Taurino, dove sono state trovate tracce di un’antica sinagoga in uso dal IX secolo fino alle cacciate (Gherush) del 1500, e dove sono raccontati con una documentazione commovente i DP Camps, i campi per i Displaced people (gli sfollati). In Salento furono quattro i centri di accoglienza (Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Tricase Porto e Santa Cesarea Terme) e diedero ospitalità fino al 1947 agli ebrei scampati dai campi. Come scrisse Guido Piovene, nel suo Viaggio in Italia «si entra nella parte vecchia di Lecce, le molte chiese barocche e i palazzi, ora di faccia, ora di sghembo, si direbbero quasi una serie di piccoli teatri» e, in quegli spazi scenografici, non dimenticate di assaggiare un pasticciotto alla Pasticceria Natale o la taieddhra (sformato di riso, patate, cozze, zucchine e carciofi) alla trattoria Le Zie.

Il cammino delle donne

I chilometri sono tanti (ricordate di prendere il passaporto per i timbri): Federica Miglietta, 33 anni, e Mariarita Scarpino, 35, per disegnare il tracciato ne hanno percorsi oltre un migliaio. Dopo la laurea in Ingegneria civile, Federica stava frequentando a Londra un master in Management del turismo: «Là capii i benefici che la Via Francigena porta alla Toscana e in quel momento cominciò il mio rovello: come valorizzare il Salento affinché non sia vissuto solo 40 giorni all’anno?». Sopralluoghi, prove, tracce: nel 2019 si parte e, dopo quattro anni, «è stato calcolato che il passaggio di 5mila pellegrini ha fruttato al Salento 4 milioni di euro». Non male per un’idea nata a tavolino da due amiche senza passione per il camminare.

Ascoltare il «griko»

Dopo Lecce, gli orizzonti si aprono e la prima tappa della via dei borghi porta a Sternatia: un pugno di case attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta e soprattutto una lingua antica. Sternatia, con una dozzina di Comuni, fa parte della Grecìa Salentina dove si parla ancor oggi il griko, lascito della presenza dei monaci basiliani che fuggivano dalle politiche iconoclastiche dell’imperatore Leone III (717-741) e che qui fondarono chiese e monasteri. Dopo aver lasciato lo zaino al B&b Sud Est, dove Adele ha un’ospitalità tutta greca, e dopo aver gustato un piatto alla Porta Antica, non mancate una visita al frantoio ipogeo dove si produceva l’olio lampante per illuminare le città di mezza Europa. La struttura è impressionante ma, ancor di più, il custode, Gaetano Mastrolia, uomo amabile che spiega, mostra gli spazi e recita infinite poesie in griko: è un Omero dei nostri tempi.

Si prosegue verso Soleto e Galatina, dove fermarsi per gli affreschi della Basilica di Santa Caterina, e infine Corigliano d’Otranto. Il suo immenso castello e un ristorante, Sinòdia, dove la tradizione salentina è rivisitata da Samuele Toma, chef di 26 anni, un “cervello” rientrato dopo esperienze internazionali per offrire le sue squisitezze nel pumo, bocciolo di fiore, simbolo di vita nuova e tipico della Puglia