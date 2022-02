Arte e savoir-faire: una capsule collection per vestire la tavola

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un oggetto speciale per festeggiare un numero speciale, il centesimo appuntamento con How to Spend it e anche la centesima puntata di questa rubrica, che per l'occasione cambia veste e si amplia al fine di raccontare, con parole e immagini, la nascita di un progetto che ha unito l'esperienza di una grande collezionista e mecenate italiana, una giovane artista brasiliana, un couturier, un giornale e il desiderio di trasformare un'occasione da festeggiare in un oggetto fisico (che ne conservi la memoria, ma sia anche un prodotto accessibile, d'uso quotidiano, vicino alle persone e ai lettori). Il tutto con una vocazione no profit, rivolta a finanziare e sostenere gli artisti emergenti. Questo è il racconto di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Il couturier Paolo Frezzato, ritratto nella foto insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Olga Re Rebaudengo nel suo atelier. Foto Edoardo Piva.

Tutti i progetti nascono da un incontro fortunato e da un intreccio di competenze. Il nostro comincia da lontano, da un fitto scambio di idee fra me e Nicoletta Polla- Mattiot, dalla collaborazione con l'artista brasiliana Ana Elisa Egreja e il couturier Paolo Frezzato di Pièces Uniques. Ne è nata una creazione originale, in edizione limitata e numerata, che rientra nell'ambito di ArtColLab ( http://fsrr.org/progetti ), un progetto no profit della Fondazione. ArtColLab prende vita da una visione condivisa con mia nuora, Olga Re Rebaudengo, per creare sinergie tra talenti provenienti da mondi diversi della creatività. L'iniziativa aspira a instaurare dialoghi creativi tra un artista e un designer, uno stilista e un artigiano, per produrre pezzi inediti, la cui vendita va a favore degli artisti e del programma educativo della Fondazione. «ArtColLab è nato dall'amore per la moda e l'arte senza tempo», racconta Olga Re Rebaudengo. «Attraverso l'individuazione di collaborazioni scelte, diamo agli artisti l'opportunità di immergersi completamente in altre industrie creative, di fare un'esperienza unica, sostenendo una buona causa». La prima collaborazione, nel settembre 2019, ha coinvolto l'artista canadese Paul Kneale e il celebre designer britannico Nicholas Kirkwood, che insieme hanno realizzato tre modelli di scarpa femminile in tiratura limitata. Nel 2020 abbiamo invitato l'artista Michael Armitage, nato in Kenya naturalizzato inglese, e la stilista italiana Stella Jean, che hanno disegnato due maglie in lana, una in 150 esemplari da donna e l'altra in 75 da uomo. Metà del ricavato è devoluto al Nairobi Contemporary Art Institute, spazio fondato da Armitage e dedicato alla promozione, diffusione e cura dell'arte contemporanea in Africa orientale.

Il placemat “Flow blue pink flamingo plate” (2021). Foto Berndt NEOARTE

La nuova produzione è destinata alla tavola e al momento conviviale della condivisione del cibo e della conversazione. Un placemat disegnato da Ana Elisa Egreja, vivace e coloratissimo, è stato realizzato grazie all'expertise e all'artigianalità sartoriale italiana. Paolo Frezzato, firma di questa produzione ci racconta: «Ho trovato interessante sperimentare e declinare la produzione sartoriale. Uso molto la stampa e, in questo caso, la considero uno strumento privilegiato per dare forma a un oggetto nuovo, di eccezionale qualità e raffinatezza». Come chiarisce Olga Re Rebaudengo: «È una couture ricercata in puro lino filato a Como che ci consente di ribadire il valore della sostenibilità, al centro del nostro progetto». Ana Elisa Egreja, rappresentata da Artuner (www.artuner.com/artists/ana-elisa-egreja ), realizza opere che si muovono su una linea sottile tra equilibrio e caos, a volte deliziosamente calme o prive di vita umana, a volte stranamente deliranti e kitsch. Crea i suoi interni dal vero, in scala uno a uno, per poi raffigurarli sulla tela. Per entrare nel vivo dell'immaginario lirico e fascinoso dell'artista e delle sue atmosfere sospese, le ho chiesto di parlarci del suo processo creativo.