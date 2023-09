Arte e spettacoli a cielo aperto

L’appuntamento clou della stagione all’aperto è stato il Kultursommerfestival, il festival estivo della cultura, una rassegna che da giugno a settembre (terminato domenica 3) propone in tutti i quartieri e le piazze della città concerti, installazioni, balletti e show teatrali. Il tutto gratuitamente (salvo poche eccezioni) e in luoghi spesso insoliti come il famoso Zoo, cortili, parchi o rive del fiume. Per i berlinesi è un happening imperdibile e lo stesso potrebbe dirsi per i visitatori occasionali. Finito il festival i quartieri restano vivi fino alla fine dell’estate fra Schlossplatz e Alexander Platz. Di grande richiamo anche le biblioteche pubbliche sul Tempehofer Feld e diverse altre zone di Berlino. In programma fino al 19 settembre è il 19esimo Musikfest Berlin, presso la Philharmonie di Berlino e altre sedi, con le esibizioni di orchestre ed ensemble che spaziano dal classico al moderno, mentre è prossima la giornata dei monumenti aperti (9 e 10 settembre), che regala l’accesso a luoghi di norma non accessibili come l’ICC Berlin, i cui giganteschi interni possono essere liberamente visitati per 48 ore.

