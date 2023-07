Arte e tradizioni tra i vicoli dell’antica Vilnius

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un'immensa distesa verde chiaro e verde scuro di campi e boschi. Corsi d'acqua e laghi. Tanti laghetti di cui alcuni interconnessi tra loro. Rare abitazioni. Più che un centro abitato l'area di Vilnius vista dall'alto appare come un infinito campo da golf disegnato ad arte. Quando l'aereo tocca quasi terra, nel parco giochi che confina con l'aeroporto si intravvedono i bimbi intenti a giocare e qualche mano alzata in segno di saluto. Una scena bucolica interrotta soltanto dal percorso in taxi per raggiungere il centro cittadino, a dieci minuti di distanza, quando l'occhio resta attratto dalla scritta “Did you call Russia today?”, che rimanda ad un'iniziativa di sensibilizzazione sulla guerra in corso in Ucraina nei confronti della popolazione russa. Ma i clamori della guerra non scalfiscono la volontà di far conoscere la ricchezza architettonica e naturalistica della Lituania e della sua capitale in particolare, che quest'anno festeggia il 700° anniversario con un fitto programma di eventi.

Una mescolanza di stili architettonici

Facile da raggiungere in aereo dal nord Italia con voli diretti Ryanair e Wizzair o Lot via Varsavia, la città è una mescolanza di architettura gotica, rinascimentale, barocca e neoclassica che rispecchia la storia, che ha regalato alla città tantissime chiese (50 tra cattoliche e ortodosse), campanili ed edifici, a testimonianza del suo 80% di popolazione di religione cattolica. La visita non può che partire dal centro storico, splendido esempio di architettura barocca e Patrimonio dell'Umanità dal 1994. Si visita a piedi, scoprendo passo dopo passo il fascino delle sue stradine tortuose e dei suoi pittoreschi cortili ricolmi di fiori, tra le botteghe degli artisti e ammirando i campanili delle chiese, dove vengono organizzati concerti di musica classica e sacra. Tra queste, la chiesa gotica di Sant'Anna e quella di San Casimiro, prima chiesa barocca della Lituania, sono le più famose.

Alla Torre di Gediminias in funicolare

Da non perdere una visita all'antico quartiere ebraico con il suo ghetto e al complesso architettonico dell'università, fondata nel 1579, con i suoi edifici in stile gotico, rinascimentale, barocco e classico e i suoi 12 chiostri. A ridosso della città vecchia, poi, uno dei simboli della capitale lituana è la Torre di Gediminias, sull'omonimo colle, raggiungibile con una funicolare o a piedi. La torre si trova alle spalle della piazza della Cattedrale in stile neoclassico, porta di accesso alla città vecchia. Dedicata ai santi Stanislao e Vladislao, la cattedrale è il più importante edificio cattolico del Paese, dove furono incoronati diversi sovrani della Lituania e della Polonia.

La Repubblica indipendente degli artisti

La città nuova, costruita quasi interamente nel XIX secolo, è caratterizzata da edifici moderni e spazi verdi. Qui si trova il Centro di Arte Contemporanea, il più grande museo dedicato all'arte del XXI secolo dei Paesi Baltici, dove sono conservate le opere di artisti lituani e stranieri. La Galleria Nazionale d'Arte presenta invece una collezione di opere del ‘900 tra dipinti, sculture, stampe e fotografie. Molto suggestivo il ponte sopra il fiume Vilnele, che conduce ad Uzupis, la Repubblica indipendente degli artisti, che possiede un suo stemma, una bandiera e una sua costituzione appesa ad un muro vicino a via Paupis. Si tratta di un luogo leggendario, nato dalla ribellione del poeta, musicista e regista lituano Romas Lileikis, che creò una repubblica di artisti fondata sui temi della creazione, dell'arte e della fantasia. Da quartiere degradato, Uzupis ha iniziato ad attirare artisti e intellettuali negli anni '90, diventando una zona sempre più alla moda con botteghe di pittori, ceramisti e atelier bohemien.

Da prigione terrificante a luogo di entertainment

I cittadini di Vilnius ci tengono a raccontare – e far visitare - la prigione di Lukiškės, che ha una storia davvero incredibile. Fino al 2019 è stata una imponente struttura detentiva (l'ultimo anno di attività contava 600 detenuti), ma con l'avvio del 2020 il luogo ha trovato una nuova destinazione d'uso, che gli ha permesso di diventare una location famosa come sede per le riprese di serie televisive e come spazio d'intrattenimento, con una sala cinema all'aperto e locali per consumare uno spuntino o una birra. La prigione, in effetti, era diventata obsoleta e bisognosa di lavori di ristrutturazione e stava anche affrontando un problema di sovraffollamento. Da qui il trasferimento dei detenuti e la nuova vita dell'edificio che lascia a chi lo visita un senso di angoscia per le condizioni di vita degli ex reclusi.