Arte esperienziale alle spalle di Santa Maria Novella

Una tappa museale decisamente fuori dall'ordinario da poter vivere a Firenze questa estate (fino al 12 novembre) è senz'altro “Blooming in Paradise”, opera realizzata per conto dell'omonima maison da Felice Limosani e allestita presso gli spazi di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Siamo quindi in un luogo che da oltre 800 anni rappresenta un patrimonio culturale di grande rilievo coniugando l'arte della profumeria e della botanica con la contemporaneità delle tecniche esperienziali. L'esperienza è disponibile ai visitatori gratuitamente e la sensazione è quella di ritrovarsi in ambiente paradisiaco in costante fioritura da attraversare con i propri sensi, fra giochi di luce e musiche di sottofondo evocative, fisicamente immersi in un’atmosfera di grande impatto visivo, sonoro e olfattivo.



