Arte Fiera riconquista i collezionisti

Arte Fiera aveva annunciato un cambiamento e, in effetti, un cambiamento c'è stato. La 46° edizione, che si è tenuta dal 3 al 5 febbraio, è stata apprezzata da collezionisti e galleristi. I visitatori sono stati 50.000, in linea con i numeri pre-Covid e il doppio rispetto ai 25.000 del 2022, edizione fortemente criticata anche per le difficoltà in fase di allestimento, per cui la fiera si era vista costretta ad applicare uno sconto del 40% sul costo degli stand ai galleristi.

Diversi gli elementi che hanno contribuito al rilancio, tra cui il ritorno alla data invernale e ai padiglioni storici della fiera, il 25 e il 26, più belli e più facili da raggiungere. Ma, soprattutto, la nuova governance della fiera, che ha visto l'affiancamento al direttore artistico Simone Menegoi di Enea Righi in veste di managing director, uno dei più importanti collezionisti italiani, capace di convincere galleristi e collezionisti a riconsiderare la partecipazione alla fiera.



Righi e Menegoi

“Mi sono chiesto: come vorresti essere trattato da collezionista o da cittadino se vai in fiera?” ha spiegato Enea Righi. “Partendo da questa domanda mi sono occupato di logistica, comunicazione, allestimenti, servizi, tutto ciò che è importante nella visitor's experience. Abbiamo lavorato moltissimo sul collezionismo: sono venuti circa una cinquantina di collezionisti stranieri, soprattutto dall'area tedesca, ma abbiamo avuto anche un incremento notevolissimo dei grandi collezionisti italiani, perché dobbiamo sempre ricordarci che il collezionismo italiano, sia in termini numerici che di distribuzione sul territorio, non ha pari in Europa”. E il futuro? “L'anno prossimo Arte Fiera celebra i 50 anni dalla fondazione (1974): è stata la prima fiera in Italia e tra le prime in Europa; aspira a ridiventare la fiera delle gallerie italiane; più che sulle gallerie straniere, puntiamo al collezionismo straniero, e pian piano a inserire anche qualche straniera di livello”. “Avevamo lavorato bene e duro per quattro anni, ma mancava uno scatto” ha commentato Simone Menegoi. “La selezione di gallerie era già molto migliorata, così come il programma di eventi, ma non riuscivamo a cambiare la percezione della fiera. A livello di offerta, vogliamo opere che partano da cifre accessibili e per questo abbiamo inserito la sezione dei multipli. Inoltre, in un paese in cui ci sono tre fiere principali – caso unico in Europa – la specializzazione è tutto. Per cui, se Torino e Milano lottano per chi sia più internazionale, noi cerchiamo la nostra specificità nelle gallerie italiane e nell'arte italiana, naturalmente senza chiudere agli stranieri, che comunque sono presenti perché sanno che il collezionismo italiano è attivo e Arte Fiera è una fiera di mercato.”

Il moderno

I galleristi, in effetti, sono rimasti soddisfatti delle vendite, registrate durante tutta la durata della manifestazione. Ad accogliere i visitatori nella sezione del moderno c'era Richard Saltoun con uno stand che ammiccava alla storia della performance art a Bologna con una grande fotografia di “Imponderabilia” di Marina Abramovic e Ulay alla Gam nel 1977 e un dialogo tra artiste come Florence Peake, Silvia Giambrone e Franca Maranò, artista della ceramica che negli anni 70-80 si è fatta anche promotrice dell'avanguardia al sud attraverso la galleria Centrosei a Bari (5-12.000 euro). Il dialogo tra il moderno e contemporaneo caratterizzava anche altri stand della sezione: da Mazzoleni si andava da Marinella Senatore e Andrea Francolino, che ha registrato alcune vendite, fino a un de Chirico del 1930 da un milione di euro, passando dalle estroflessioni di Bonalumi e da un Felice Casorati a 500mila €. Particolare attenzione su Alviani, Dorazio e Salvo, quest'ultimo riscoperto negli ultimi anni dopo il focus della Quadriennale del 2020, presente anche alla Galleria l'Incontro. Questa ha venduto anche tre Gilberto Zorio tra 20-80mila €. Sempre nell'ambito dell'Arte Povera, vendute quattro opere in carta e acetato di Pino Pascali da Campaiola sui 12-25mila € ciascuna. Da L'Incontro sono stati venduti tre arazzi di Boetti nel range 100-140mila €; sold out di arazzi (a partire da 80mila €) anche da Glauco Cavaciuti. Un grande Piero Gilardi (100 x 100 cm) è passato di mano a 20mila € da Flora Bigai e due più piccoli a 4.500 € sempre dalla Galleria L'Incontro.



Lo stand di Richard Saltoun ad Arte Fiera 2023, Courtesy Richard Saltoun Gallery, Londra e Roma

Della Scuola Romana di Piazza del Popolo, molto presenti oltre a Mario Schifano, con un grandissimo “Deserto” del 1983 (da Tonelli, a 240mila €) con buone vendite da Guastalla, tra i 15-90mila €, anche Tano Festa e Franco Angeli, passati di mano sui 15mila €. «La montagnola di Lettere di legno» di Mario Ceroli da De' Foscherari, a 250mila €, è il frutto della distruzione post-caduta Muro di Berlino di sue opere precedenti il 1989.

Per l'altra Scuola Romana, validi Fausto Pirandello da De Bonis (richiesta fino a 65mila €), ma con un range medio di vendite sui 20/30mila €, compreso Renato Guttuso. Un buon Giuseppe Capogrossi ha trovato il suo collezionista a 90mila € (da Campaiola). Visti bei lavori di Carla Accardi da Russo e da Glauco Cavaciuti, che ha venduto una sua opera a 65mila €, cedendo con soddisfazione anche un Mimmo Rotella (60mila €).

Carla Accardi, Concentrati suoni (2006), Courtesy Glauco Cavaciuti.

Agostino Bonalumi, Arancione (1968). Courtesy Mazzoleni

Buoni risultati anche per il Gruppo degli astrattisti di Como, a cominciare da Atanasio Soldati (3 opere cedute da Cardelli e Fontana, tra 18-45mila €). Nell'area o nei pressi dello Spazialismo le grandi estroflessioni di Agostino Bonalumi (presente in cinque gallerie con tele, cirè e bronzi) sono riposizionate sui 100-150mila € e un Roberto Crippa è passato di mano a 20mila € (da Cardelli e Fontana). Il maestro di Fontana e Bonalumi, Enrico Baj in trattativa per formati diversi, a partire da 35-50mila € e oltre (da Guastalla). Per l'Astrattismo lirico ed espressionista, un Giuseppe Santomaso del 1960 ha trovato il suo apprezzamento sui 150mila € (da Cortesi).