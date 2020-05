Con “How to spend it” ecco arte moda bellezza nel segno del colore

L'esperta d'arte di How to Spend it, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, che proprio quest'anno festeggia i 25 anni della sua Fondazione, incontra l'esploratore, editore e collezionista appassionato Erling Kagge, insieme al quale riflette sul fatto che «costruire una collezione sia come scrivere un'autobiografia: intensamente personale».

Di qui i consigli per chi vuole cominciare: «Prima di comprare un'opera, come prima cosa, ascolta te stesso. E chiediti: crescerò con quest'opera? Posso amarla? Io trovo difficile amare ciò che capisco e preferisco l'arte che non comprendo del tutto», conclude Kagge.

Visto che l'immaginazione si nutre di orizzonti, anche se i viaggi reali sono ancora lontani, How to Spend it sbarca su alcune delle più spettacolari isole-parchi d'arte a cielo aperto. Per visitare, almeno per immagini, il Benesse Art Site, nato negli anni Novanta dalla visione dell'imprenditore e collezionista Soichiro Fukutake: una sorta di “Arty-pelago”, un arcipelago dell'arte, con musei e installazioni distribuiti su tre isole – Naoshima, Teshima e Inujima – nel mare interno di Seto, in Giappone. Il complesso include il Chichu Art Museum, progettato dall'archistar Tadao Ando sottoterra per non intaccare il paesaggio, che sfrutta la luce naturale per illuminare grandi capolavori come le ninfee di Monet, le installazioni di luce di James Turrell e la sfera di granito circondata da sculture dorate di Walter De Maria.

Di qui ci si trasferisce, virtualmente, sull'isola di Fogo in Canada e poi sull'isola della Tasmania, a sud dell'Australia, per quel parco dei divertimenti per gli occhi che è l'eccentrico Mona – Museum of Old and New Art dell'altrettanto eccentrico collezionista David Walsh.

Infine, una seconda esperienza sinestesica, che coinvolge sensi diversi ed è volta ad esplorare una nuova professione dell'intrattenimento: l'aromajockey. Si tratta di una sorta di d-jay olfattivo, che mixa fragranze da diffondere nell'aria modulandole al ritmo della musica. Sul nuovo numero di How to Spend it, l'intervista al suo inventore, l'olandese Erich Berghammer, alla scoperta di che cosa significa comporre playlist a portata di naso.