Arte moderna e abiti da sposa, i lasciti dei Mecenati per Venezia

La collezione - il cui valore supera i 17 milioni - mette in relazione tra loro autori diversi dell’arte internazionale, e le opere abbracciano tecniche, culture e geografie diverse, mettendo in luce la passione e l’occhio straordinario della collezionista. Allo stesso tempo è un’occasione per rendere omaggio alla grande generosità di Gemma De Angelis Testa, che ha voluto rendere le proprie opere patrimonio pubblico, per i cittadini di oggi e per le generazioni future, facendo in prima persona un attento lavoro di individuazione dei capolavori destinati al Comune di Venezia per Ca’ Pesaro, il museo che aggiorna i propri equilibri spostandosi verso l’arte contemporanea.

Una storia di Mecenati

Le donazioni arricchiscono il patrimonio civico entrando a far parte della storia della città e di una lunga tradizione di mecenati. Fra le più rilevanti, nel 2020, l’atto di donazione da parte di un collezionista privato, Paul Prast, con il quale sono state trasferite al patrimonio del Comune 34 opere (valore oltre 5 milioni) di artisti di fama internazionale, tra cui Giorgio de Chirico, Wasilij Kandinskij, Paul Klee, Giorgio Morandi ed Emilio Vedova. Nel febbraio dello stesso anno la Giunta comunale ha approvato l’accettazione di altre donazioni di opere d’arte da parte di benefattori «che, grazie al loro gesto, incrementano il patrimonio artistico di proprietà della Città».

Nello specifico tre distinte donazioni per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, la più cospicia delle quali è arrivata dalla ditta Carlo Moretti Srl, “fabbrica d’autore”, azienda inizialmente fondata, oltre cinquant’anni fa, da Carlo e Giovanni Moretti. Grazie alla generosità di Bruna Mateotti Moretti e di Maria Roberta Rinaldi Moretti, la Città può contare fra i propri tesori una cospicua selezione di opere in vetro - oggetti, quadri, perle vitree e cannette di vetro - valorizzate all’interno del Museo del Vetro di Murano.

Tessuti e merletti

A febbraio 2021 un’altra donazione: 16 opere dell’artista Andreina Rosa, storica pittrice veneziana, spentasi in città il 9 luglio 2019 a 95 anni. Un lascito da parte degli eredi che hanno voluto così onorare la memoria di una donna che è stata sempre presente, con le sue opere, alla Biennale dal 1950 al 1970. I lasciti hanno riguardato anche il tessile, con donazioni che hanno incrementato le collezioni del Museo del Merletto di Burano e del Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia.

Un primo lotto in particolare riguarda i beni donati da parte della famiglia Marcello Gnecchi: capi di abbigliamento per bambino e donna, biancheria per la casa, borse e borsellini da signora, fiori di stoffa e strasse, materiali di ricamo, piume, boa, ventagli, pantofole, scialli, foulard e zendà, per un valore di stima di 150.000 euro.