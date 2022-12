Arte: Tour Heidi Horten Collection

Da non perdere il nuovo hotspot museale di Vienna: il mecenate d’arte Heidi Goëss-Horten (è deceduto nel giugno scorso) ha aperto al pubblico la sua spettacolare collezione in un palazzo del centro città. Nel cuore di Vienna, la Heidi Horten Collection invita a vedere una delle collezioni private di più alta qualità in Europa. Per ospitarla, lo Stöcklgebäude, un edificio situato tra l’Opera di Stato di Vienna e Burggarten, è stato sontuosamente ristrutturato e trasformato in un moderno tempio museale. A fare di Vienna una grande capitale della cultura, oltre al già citato Belvedere, tra i musei da non perdere ci sono anche l'Albertina, Il Naturhistorisches Museum, Il Kunsthistorisches Museum, Il MuseumsQuartier, Il Palazzo Liechtenstein, Mak, La Secessione Viennese, La Vienna Imperiale, spazi espositivi dove si spazia tra diversi generi. Nel 2023 diversi centri culturali viennesi aprono i battenti per la prima volta o tornano a riaprirli: una novità sono Mythos Mozart con le sue coinvolgenti esperienze virtuali, il Centro Margarete Schütte-Lihotzky che rende omaggio alla grande architetta viennese, e il Lebendiges Haus (casa vivente), uno spazio culturale contemporaneo. E ancora in arrivo ci sono le riaperture del museo Josephinum, dedicato alla storia della medicina, e il Parlamento.

