Con Alexandra Pirici l’opera d’arte diventa un derivato

Artista e coreografa rumena, classe 1982, Alexandra Pirici ha rappresentato la Romania alla 55ª Biennale di Venezia nel 2013, ha partecipato a Manifesta 10 a San Pietroburgo nel 2014, alla Berlin Biennale nel 2016, aSkulptur Projekte Münsternel 2017. Le sue performance, che sono state presentate in musei come il Pompidou, il Van Abbemuseum, laTate Modern e il New Museum, esplorano la storia e la funzione dei gesti nell'arte visiva e nella cultura popolare. Per le sue complesse coreografie coinvolge decine di ballerini e attori che attivano lo spazio. ArtEconomy24 l'ha intervistata sul suo rapporto con il mercato dell'arte.

Perché hai deciso di non lavorare con una galleria?

L'unico interesse che ho ricevuto dal mondo delle gallerie è stato condizionato dalla produzione di altri oggetti materiali derivati dalle mie performance, come la vendita di fotografie, per esempio. Lo trovo artisticamente compromettente in relazione al mio lavoro, molto noioso da un punto di vista storico in relazione alla storia della performance, altamente obsoleto nell'età di exorgans come gli smartphone, e anche molto problematico in termini di mercato dell'arte. Alla fine si renderebbero possibili gli affari come al solito attraverso il mezzo, poiché si farebbe ricorso alla circolazione di altri oggetti (un dipinto, un residuo di un evento dal vivo, una fotografia) sul mercato, mantenendo l'evento dal vivo come una cosa senza valore al di fuori dell'economia. Sono interessata a valutare il lavoro performativo nella misura in cui diventa collezionabile, il che cambia anche l'idea di che cosa e chi è un collezionista e di che cosa è il collezionismo. Forse collezionare oggi può essere di più che l'acquisizione disinteressata di beni intercambiabili (purché possano essere collocati in un giardino, su un muro o in un porto franco) e può diventare una modalità di prendersi cura delle opere d'arte, di impegnarsi a mantenerle vive, di sostenere pratiche importanti e vitali che consentano anche una visione del mondo diversa, oggi tanto necessaria.

Come vendi le tue performance?

Finora ho venduto istruzioni o script abbastanza dettagliati su come i lavori devono essere reinstallati / rieseguiti, insieme alla documentazione completa dei lavori per aiutare la reinstallazione.

Come finanzi le tue performance? Ti affidi sia a finanziamenti pubblici che privati? Come vedi la relazione tra i due?

Il lavoro che svolgo viene finanziato invitando principalmente le istituzioni, con le proprie fonti di finanziamento (pubbliche o private) e molto raramente fa affidamento su finanziamenti privati dall'esterno. Ciò dipende in gran parte dal modello su cui si basano le istituzioni ospitanti. I musei statunitensi, ad esempio, fanno molto affidamento sui finanziamenti privati che l'artista può portare (dalla sua galleria o dai suoi collezionisti), poiché non ricevono finanziamenti pubblici. Preferisco lavorare con istituzioni pubbliche o finanziate dallo Stato che possono ricevere anche finanziamenti privati, ma mediano tra l'artista e l'ente finanziatore in modo da evitare relazioni medievali come gli scambi diretti tra artista e patrono.

In alcune delle tue performance (come «Parthenon Marbles») crei qualcosa di simile a uno strumento finanziario, il derivato. Puoi spiegare come lo usi e perché?

Il lavoro stesso è un derivato. Estrae valore da un bene materiale sottostante - le sculture in marmo della collezione del British Museum - lo smaterializza, lo fa circolare su un nuovo “oggetto” immateriale (che apporta, ovviamente, il suo valore alla struttura) e lo rimaterializza in altri luoghi, con l'aiuto dei corpi dei performer.

Puoi dirci alcune collezioni pubbliche (o raccolte private che puoi menzionare) in cui sono incluse le tue esibizioni?

Alcuni esempi potrebbero essere la collezione Kadist, la collezione del Van Abbemuseum o la collezione d'arte Telekom, insieme ad alcuni (pochi) collezionisti privati.

© Riproduzione riservata