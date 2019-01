Da Catania Art La Rosa entra nella competizione delle aste

Il mercato nazionale delle case d’aste continua a espandersi non solo nel numero, ma anche geograficamente. Venerdì 25 e sabato 26 gennaio si terrà a Catania, in Sicilia, la prima asta di Art La Rosa con oltre 500 opere d'arte antiche e moderne, con una stima totale di circa 600mila euro, esposte in Viale Africa, nel capoluogo etneo. Nelle due giornate, dalle 16,30, sarà possibile partecipare all'evento non soltanto con la presenza in sala, competendo per alzata di mano, ma anche telefonicamente, per corrispondenza e in streaming tramite la diretta web audio/video su www.artlarosa.com.

Il nuovo competitor. A fondare la Casa è Giacomo La Rosa, classe 1948, già titolare di Antiquaria La Rosa che opera a Catania, nella sede di Viale XX Settembre, dal 1999, perito d'arte moderna e antica e antiquario esperto nella valutazione di beni mobili antichi. Collabora inoltre con la Facoltà di Fisica dell'Università degli Studi di Catania, al fine di unire la ricerca scientifica all'esperienza antiquariale, con l'obiettivo di autenticare le opere con paternità e collocazione temporale, accreditando le stesse e conferendo il giusto valore all'arte. Ha supervisionato e diretto i lavori di restauro della ”Sagrestia lignea della Cattedrale di Sant'Agata” a Catania ed ha collaborato a diverse mostre, in particolare nel 2013 assieme alla Camera di Commercio di Catania ha organizzato la mostra “Idee, immagini, segni”, creando per la prima volta un percorso artistico che ha riunito tutte le opere dei maestri del capoluogo etneo dal 1950 al 1980. Ha partecipato, nella qualità di antiquario, a fiere d'arte come Gotha, Mostra Antiquaria di Modena eMercante in fiera di Parma.

Perché nasce Art La Rosa. “La passione per l'arte e per il mercato delle opere antiche e moderne è da sempre il filo conduttore che guida le nostre iniziative professionali e imprenditoriali” spiega Giacomo La Rosa. “Il commercio online ha ormai rivoluzionato le logiche d'acquisto, ma l'approccio tradizionale legato all'inquadramento scientifico, allo studio delle opere, alla cultura dell'epoca di riferimento, rimane un punto fermo in un settore tanto affascinante, quanto complesso. Uno degli obiettivi prioritari è quello di aprire l'arte a tutti, democratizzare l'accesso di un mondo prima considerato elitario e di appannaggio soltanto di collezionisti ed esperti, promuovendo il comparto e sensibilizzando un pubblico sempre più giovane, che può così acquistare le opere a prezzi competitivi e investire attraverso nuovi canali”. La casa d'aste si dedicherà a diversi settori: arte antica, arte moderna e contemporanea, preziosi, collezionismo e comics.

Tra le opere proposte. In questa prima vendita le opere provengono tutte da collezioni private siciliane. Come ha illustrato Giacomo La Rosa: “in sala sono previsti per lo più collezionisti siciliani, ma le iscrizioni online – grazie a partnership commerciali con player internazionali, come per esempio The Saleroom di Londra , provengono da tutta Europa, in particolare da Olanda, Francia, Malta e Inghilterra. Stime molto contenute per vivacizzare i rialzi in sala. Tra gli Old Master, un olio su tela attribuito a Jean Ducamps o il Il Maestro dell'Incredulità di San Tommaso, “Sacrificio di Lucrezia”, 140 x 185 cm, XVII secolo, ha stima 15mila euro. Un olio su tela attribuito ad Alonso Rodriguez, pittore messinese (1578-1648), “San Sebastiano”, 116 x 94 cm, ha stima 18mila euro. Attribuito a Mario dei fiori, pittore barocco del XVII secolo, con la collaborazione di Carla Maratta, un olio su tela “Due putti e fiori”, 100 x 21 cm, ha stima 4mila euro. Sempre del XVII secolo, un olio su tela di Johann Carlo Loth detto “Il Carlotto”, pittore tedesco attivo soprattutto in Italia, “Satiro suonatore di flauto”, 90 x 68 cm, ha stima 4.600 euro. Tra le opere moderne, un olio su tela di Aldo Carpi, “Le donne bulgare” del 1912, 98 x 71 cm, ha stima 8mila euro. Tra le contemporanee, un olio su tela del pittore siciliano Piero Guccione (scomparso a Modica nel 2018), “Meridiana” del 2004, 60 x 68 cm, ha stima 30mila euro.

