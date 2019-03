Per promuovere il territorio marchigiano, un bando per l’audiovisivo

La Regione Marche ha pubblicato un bando dal valore di 1.200.000 di euro a favore di micro, piccole e medie imprese. La call, con scadenza il 30 aprile 2019, ha l'obiettivo di valorizzare il territorio e il suo patrimonio culturale attraverso produzioni audiovisive. L'intervento in oggetto è stato attivato in coerenza con la normativa regionale relativa al Distretto Culturale Evoluto di cui alla L.R. 4/2010, con particolare riferimento alle industrie culturali, nell'intento complessivo di favorire e sviluppare un'attività̀ cinematografica locale strutturata e continuativa, promuovendo l'integrazione dei diversi segmenti produttivi, distributivi, promozionali e di internazionalizzazione della filiera stessa e ad essa connessi. Le risorse stanziate sono a carico del Programma Operativo Regionale (POR) Marche- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), periodo di programmazione 2014/2020. Le risorse saranno ripartite in tre categorie: 1.000.000 di euro per la categoria Film e Serie TV per progetti con un costo di produzione non inferiore a 300.000 euro, 100.000 euro per la categoria Documentari e Cortometraggi per progetti con un costo di produzione non inferiore a 20.000 euro e 100.000 euro per i format con un costo di produzione non inferiore 10.000 euro. Ma, affinché l'azione sia finanziabile i progetti dovranno dimostrare una copertura minima del 30% e possedere già una lettera d'impegno o contratto per la distribuzione.

Il bando sosterrà con contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute in tutte le fasi di realizzazione del prodotto audiovisivo (sviluppo, produzione, distribuzione e promozione), delle spese per le prestazioni dei lavoratori autonomi coinvolti e residenti nelle Marche, delle spese connesse alla fornitura di beni e servizi e dalle spese sostenute in strutture ricettive sempre localizzate sul territorio marchigiano. La percentuale di finanziamento potrà raggiungere il 70% nel caso in cui nella domanda di partecipazione sia valorizzato oggettivamente ed inequivocabilmente il patrimonio identitario delle Marche, offrendo concrete occasioni di impiego e professionalizzazione alle maestranze locali e che includa nello sviluppo narrativo l'area interessata dagli eventi sismici del 2016. La domanda di rimborso è prevista per tutte le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 sui progetti già realizzati, ma sono ammissibili con regime di esenzione anche le spese che saranno sostenute dai progetti ancora da avviare.

Le domande dovranno essere compilate online, utilizzando la procedura di prevista dal sistema informativo regionale SIGEF e disponibile all'indirizzo internethttps://sigef.regione.marche.it. Per maggiori informazioni sul bando consultare il seguente link.

© Riproduzione riservata