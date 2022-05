Artemest, il marketplace per l'artigianato italiano di alta gamma, chiude un round di investimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si stima che in Italia ci siano più di 1.3 milioni di piccole imprese di artigianato locale che danno lavoro a più di 3 milioni di persone. In un mondo sempre più globalizzato, in cui tutto è a portata di click, l'artigianato sta acquisendo sempre più importanza, non solo per gli esperti del settore ma anche per i clienti più esigenti. Artemest si inserisce in questa realtà e mette la tecnologia al servizio degli artigiani e delle loro attività, creando un vero e proprio network tra le realtà artigianali e gli acquirenti di tutto il mondo.

Ippolita Rostagno, co-fondatrice di Artemest ha deciso di lanciare questa iniziativa a seguito di un viaggio a Firenze, durante il quale ha realizzato che molti degli artigiani locali facevano fatica a portare avanti le loro attività a causa delle difficoltà a raggiungere nuovi clienti. Per gli artigiani risultava molto difficile rivolgersi a un pubblico internazionale poiché non avevano i mezzi di comunicazione adatti ad esportare il proprio prodotto per farlo conoscere nel resto del mondo.

Ippolita Rostagno e Marco Credendino

Sei anni dopo il lancio dell'azienda nel 2015, sono stati messi in collegamento oltre 1.300 artigiani e designer italiani – che offrono più di 60.000 prodotti – con migliaia di clienti e professionisti in tutto il mondo.

Commenta Ippolita Rostagno: “L'artigianato è una componente fondamentale per lo sviluppo del mondo per come lo vediamo oggi e la nostra ambizione è di promuovere questa tradizione, contribuendo a portare la bellezza nella vita quotidiana delle persone e mettendo a disposizione di un pubblico internazionale oggetti speciali e unici”.

Artemest ha ottenuto un finanziamento di €15 milioni, guidato dal fondo IRIS Ventures insieme agli attuali investitori, tra cui Olma Luxury Holdings.