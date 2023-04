Artemis II, ecco chi sono i quattro astronauti della missione verso la Luna

Comunque sia Artemis 2 farà da prova definitiva prima dello sbarco con Artemis 3 che, se tutto andrà bene, non potrà avvenire prima di un anno dalla conclusione di Artemis 2. A quel punto la strada sarà sgombra e inizierà la vera e propria fase di colonizzazione della Luna, prima con robot che opereranno al suolo per costruire gli edifici necessari agli astronauti e i laboratori previsti e poi con un via vai continuo da e per il suolo lunare, con tappa intermedia nella stazione spaziale orbitante attorno al nostro satellite, tutta da costruire e in cui le imprese italiane, che hanno partecipato in prima fila alla costruzione della Stazione spaziale internazionale, specialmente Thales Alenia Space, avranno una parte fondamentale.Il volo di Artemis 2 sarà un po' particolare rispetto alle missioni precedenti.

La capsula Orion con i quattro astronauti a bordo non solo non atterrerà sulla Luna, ma neppure ci orbiterà attorno, seguirà invece una traiettoria ibrida di ritorno. In pratica Orion utilizzerà il suo modulo di servizio, costruito in Europa, per eseguire le manovre che gli permetteranno di orbitare prima attorno alla Terra e poi lanciarsi verso la Luna, da cui ritornerà per effetto del richiamo della gravità terrestre, con una specie di effetto fionda, ci girerà attorno in parole povere. In questo modo i 4 astronauti sorpassano, per così dire, il nostro satellite fino a 10.300 chilometri dal lato a noi più lontano. Per loro la consolazione di un record comunque: è il punto più lontano dalla Terra raggiunto da esseri umani. Inizia con Artemis 2 anche nello spazio una nuova era, per nuove generazioni di audaci esploratori.





