Artex: la prima Art Ipo rinviata all’autunno

I punti chiave Il primo annuncio al museo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tutto rinviato per la quotazione prevista il 21 luglio a settembre o forse ottobre dell’Ipo con in pancia il trittico a olio del 1963 «Three Studies for Portrait of George Dyer» di Francis Bacon. Perché? «Ha generato entusiasmo e forte interesse da parte della comunità finanziaria e artistica» spiegano con un comunicato da Artex, società co-fondata nel 2020 da S.A.S., i cui azionisti sono il Principe Venceslao del Liechtenstein e l’ex banchiere Yassir Benjelloun-Touimi. La prima opera d'arte quotata su Artex è ora prevista dopo l'estate 2023. «Il nostro obiettivo è l'inizio dell'autunno per garantire l'ingresso di altre banche e broker e consentire agli investitori che lo desiderano di partecipare a questa storica prima Art Ipo» fanno eco dalla società.

Il primo annuncio al museo

L'annuncio del 30 maggio scorso in pompa magna al Victoria & Albert Museum di Londra della prima Art Ipo sulla piattaforma Artex Mtf con la consulenza finanziaria di Rothschild & Co: «ha suscitato particolare entusiasmo - sottolineano - sia nella comunità finanziaria che in quella artistica, con un grande interesse da parte di ulteriori istituzioni finanziarie, che hanno chiesto informazioni sia su potenziali ruoli nelle prossime quotazioni di opere d'arte su Artex Stock Exchange, sia da parte dei loro clienti, che volevano avere l'opportunità di partecipare a questa storica prima Art Ipo. Di conseguenza Artex ha rivisto la tempistica dell'Ipo che arriverà al collocamento anche considerando le condizioni di mercato». A quali mercati ci si riferisce: a quelli dell’arte o a quelli finanziari? il primo com’è noto non è correlato al secondo. Insomma le dichiarazioni fanno intendere che la domanda potrebbe essere talmente forte da rinviare l’Ipo. Sorge qualche perplessità, non è proprio quando la domanda è vivace che si entra sui mercati?

Loading...

L’opera sarà quotata da Art Share 002 S.A. (l'”emittente”), società per azioni a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, che è un veicolo di cartolarizzazione disciplinato dalla Legge sulla cartolarizzazione del Lussemburgo. Secondo il primo annuncio l’emittente faciliterà l’offerta al pubblico sotto forma di azioni ordinarie del valore nominale pari a 100 dollari, che saranno regolamentate, liquide e negoziabili su Artex Mtf. Per ora, quindi, nessun prospetto informativo è disponibile presso l’Autorità di Vigilanza finanziaria del Lussemburgo - la Commission de Surveillance du Secteur Financier che regola la quotazione.

«Artex annuncerà quindi il calendario rivisto a tempo debito, includendo ulteriori dettagli sull'imminente processo di sottoscrizione per gli investitori privati» conclude il comunicato. Non resta che attendere.