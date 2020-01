Articolazione oraria

(ANSA)

Al momento dell'iscrizione i genitori indicano per la scuola dell'infanzia (iscrizione cartacea), la primaria e la secondaria di primo grado, la preferenza in merito all'articolazione oraria settimanale. Per l'infanzia le ore sono di norma 40 (tempo pieno) riducibili fino a 25 (tempo ridotto). Per la primaria l'orario può essere a tempo ridotto, 24 o 27 ore, o prolungato/pieno fra le 30 e le 40 ore. Per la secondaria di primo grado l'orario è di 30 o 36 ore settimanali elevabili fino a 40. L'attivazione del tempo pieno e il soddisfacimento della richiesta delle famiglie sono subordinati a due condizioni: la presenza di un organico docenti adeguato e la disponibilità del servizio mensa erogato dall'ente locale.