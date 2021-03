Articoli sportivi, boom delle ricerche sui marketplace online

2' di lettura

Pesetti da fitness, tute, scarpe da corsa, hanno visto moltiplicarsi le ricerche su Amazon anche di 60 volte. È la fotografia che Witailer, società che aiuta multinazionali e brand italiani ad incrementare le vendite sui principali marketplace online, con un focus particolare su Amazon - ha scattato sull'evoluzione dell'interesse (online) in Italia negli ultimi 12 mesi anche nello sport. Dapprima relativa a più di 100 brand clienti di Witailer (con un volume d'affari cumulato sulla piattaforma superiore ai 350 milioni), la ricerca si è estesa con «Witailer Intelligence».

L’e-commerce in Italia

L’e-commerce in Italia ha superato i 33 milioni di utenti negli ultimi 12 mesi, con un tasso di crescita del 26% e un valore del mercato che ha superato i 20 miliardi di euro. Inoltre, il 71% degli Italiani effettua una ricerca online prima di comprare un prodotto, anche se poi l'acquisto viene fatto in un negozio fisico. C'è da dire che il processo di crescita delle vendite online è stato sicuramente velocizzato dal Covid-19 , ma la crescita degli ultimi 12 mesi ha accelerato un cambiamento già in atto. Cosa aspettarci, quindi, per il futuro? «Entro il 2024 - risponde Federico Salina, Ceo di Witailer - ci saranno almeno 40 milioni di utenti attivi negli acquisti online, soltanto in Italia».

L’interesse per lo sport, da soli o in casa

Nel settore fitness si è registrata una crescita importante degli attrezzi utili ad allenarsi da soli o da casa che, nel caso dei pesetti da fitness o delle tute e scarpe da corsa, hanno visto moltiplicarsi le ricerche anche di 60 volte. In particolare, le ricerche delle tute da corsa da donna sono cresciute di 61 volte, così come quelle da uomo, in crescita di 47 volte.

Il kit da runner è poi completato dalle scarpe da corsa, che hanno visto le ricerche aumentate anche di 12 volte. Vi sono poi gli attrezzi utili a chi è rimasto senza una palestra in cui allenarsi, con le ricerche dei pesetti da 5kg in crescita di 53 volte, così come quelle dei pesetti fitness, in crescita di 42 volte. Il kit per la palestra casalinga si chiude con l'aumento di 12 volte dei materassini da palestra, oltre alle cyclette, con ricerche in crescita di 30 volte.

Anche il mondo dello sport invernale vede però un aumento dell'interesse online, con gli slittini da neve in crescita di 17 volte e le racchette da neve in aumento di 10 volte, segno che gli sport invernali continuano ad avere appeal, anche se agli Italiani è toccato ripensarli rispetto al passato. Per finire, crescono di 12 volte le ricerche di bici elettriche, segno che il ciclismo, in tutte le sue forme, attira sempre un pubblico numeroso.