Artigianali, made in Italy, ecologici: guida ai costumi più sostenibili Piccole aziende dove si lavora a mano su tessuti ricavati dalla plastica raccolta in mare, che riducono l’uso delle protezioni solari più inquinanti e riprendono motivi del passato: lo swimwear consapevole diventa anche sofisticato di Chiara Beghelli

Una creazione Repainted

Il numero delle spiagge dalle quali è bandita la plastica monouso aumenta giorno dopo giorno. Una goccia nel mare, mai metafora suonò più adatta: perché purtroppo la plastica che ogni giorno viene riversata nei mari e negli Oceani di tutto il mondo si calcola ancora in tonnellate, circa 12,7 milioni ogni anno, secondo una stima di Greenpeace. Materiali che uccidono la fauna marina e una volta sminuzzati dal tempo e dall’acqua entrano anche nell’alimentazione umana. Eppure, la buona notizia è che anche l’Oceano più esteso è fatto di gocce. E scegliere di indossare un costume fatto di plastica raccolta dai mari stessi è un ottimo punto di partenza.

Il diffondersi di una sensibilità ambientalista ha portato alla moltiplicazione di piccoli marchi di swimwear che propongono creazioni fatte di tessuti ricavati dalla plastica riciclata, come l’Econyl dell’azienda trentina Aquafil (al momento usato da circa 700 marchi di moda e abbigliamento in tutto il mondo) o il Seaqual, fibra tessile della stessa natura prodotta a Girona, Spagna. Questi piccoli produttori vanno oltre l’impegno puramente ambientalista, poiché vi uniscono quello etico, che passa dal realizzare i capi a mano, in modo artigianale e totalmente in Italia, ispirandosi a tecniche e motivi tradizionali, arrivando in certi casi anche a devolvere parte delle vendite di un modello ad aree marine protette del Paese. Ecco alcuni di questi brand

Mermazing

Il marchio, basato a Latina, è stato lanciato l’anno scorso da Alessia Porrello e Vanessa Sillano e propone costumi e beachwear in Econyl anche in versione mini-me, dunque coordinati per mamme e bambine. Oltre ad aver puntato anche su un packaging sostenibile, ha promosso anche delle campagne social: la più recente si fonda sull’hashtag #Iamthesolution, per promuovere un ridotto uso della plastica.

Chimborazo

Nato a Milano nel 2017 da un’idea di Francesco Rubini, propone swimwear maschile da plastica riciclata, ma ha deciso di estendere il suo impegno per la tutela dei mari collaborando anche con aree protette italiane: dopo l’Area Marina Protetta di Portofino lo scorso anno, nel 2019 è coinvolta nel progetto l'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, riserva naturale situata sulla costa adriatica dell'alto Salento nelle vicinanze di Brindisi, alla quale viene devoluta parte delle vendite della nuova colleizone.

La capsule “Splash” di Amorissimo

Amorissimo

Marta Attalla e Barbara Bologna sono le due menti creative dietro la nascita di Amorissimo, brand milanese lanciato nel 2014 e che quest’anno ha deciso di proporre una prima capsule colletion sostenivile, chiamata “Splash”: si compone di tre bikini prodotti utilizzando per oltre il 50% la fibra in poliestere Seaqual, rigenerata dalla raccolta degli scarti plastici marini. Per ogni kg di fibra prodotta, un kg di rifiuti plastici sparisce dagli oceani. Due anni fa Amorissimo aveva già proprosto una linea Loungewear creata con bambù e canapa naturali.