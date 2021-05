Artigianalità e legame con il territorio nel rinnovato Helvetia&Bristol di Firenze

2' di lettura

Ha riaperto i battenti il 30 aprile con due novità di peso l'Helvetia&Bristol di Firenze, uno dei simboli dell'ospitalità italiana a cinque stelle, mèta ottocentesca di intellettuali, artisti e viaggiatori del Gran Tour, che dal 2016 è parte della catena fiorentina Starhotels.

La prima novità è l'aggiunta di un'ala alberghiera comunicante - formata da 25 nuove camere e suite, una spa (di prossima apertura), un'area ristorazione e commerciale - battezzata “Bristol”, mentre “Helvetia” continuerà a indicare la parte tradizionale dell'albergo situato in centro storico, a due passi dal Duomo e dal Ponte Vecchio.

Arredi che valorizzano l’artigianato locale

La nuova ala è ricavata nell'edificio storico dell'ex Banco di Roma e firmata dalla designer Anouska Hempel: inventrice del concept “boutique hotel”, Hempel ha già lavorato con Starhotels alla ristrutturazione dell'hotel londinese The Franklin e ora debutta in Italia con un progetto che vuol creare una connessione intima col territorio. Al Bristol lusso e relax sono legati da un sense of place che si esprime (anche) nei mobili e accessori realizzati da artigiani locali, come richiesto dalla presidente e amministratore delegato di Starhotels, Elisabetta Fabri, che da tempo ha avviato il progetto “La Grande Bellezza” per valorizzare il made in Italy.

Il territorio anche nel nuovo ristorante Cibrèo

Ma il territorio caratterizza anche l'altra novità dell'Helvetia&Bristol, la ristorazione affidata al Cibrèo, prestigioso nome della cucina fiorentina apprezzato a livello internazionale per la capacità di usare ingredienti locali e tradizionali in piatti contemporanei. Grazie a questa collaborazione l'Helvetia&Bristol punta a diventare un nuovo “salotto” del centro storico di Firenze, accogliente e conviviale.

«È un progetto emozionante che unisce due storie fiorentine accomunate da una visione imprenditoriale lungimirante, da un forte senso di appartenenza alla città e da un approccio autentico e “artigianale”» dice Fabri. «Il mondo Cibrèo compie un passo importante aprendo la seconda sede fiorentina in una storica realtà alberghiera – aggiunge Giulio Picchi, contitolare del Cibrèo -. Sono certo che l'unione tra queste due realtà, che praticano da più di 40 anni l'arte dell'accoglienza, segnerà l'inizio di una nuova avventura unica e emozionante per Firenze, per l'Italia e il resto del mondo».

La nuova Spa sui resti di terme romane

Al nuovo Helvetia&Bristol manca ora solo l'ultimo tassello, la spa al piano inferiore che sarà pronta nei prossimi mesi e che sorgerà proprio dove sono stati trovati i resti di un complesso termale romano. Per il gruppo Starhotels (30 alberghi a 4 e 5 stelle in Italia e a New York, Parigi e Londra, con 4.200 camere e mille dipendenti) si è trattato di un investimento complessivo di dieci milioni, tanto più significativo dopo un anno come il 2020 che ha spazzato via l'80% della clientela a causa del Covid.