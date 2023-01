Artigianalità e ricerca si fondono nei capispalla Ermanno Gallamini

A metà degli anni 90 la scelta di realizzare in proprio i tessuti e poi nel 2013 si passa al capo finito, quando viene presentata a Firenze, in occasione della fiera Pitti Uomo, la prima collezione targata Ermanno Gallamini.

Il prodotto artigianale, interamente fatto a mano da una manodopera qualificata, è slegato da logiche di moda e trend, ma punta a essere trasversale. Negli anni nasce anche una collezione dedicata alla donna che prende il nome di Agnese Gallamini.

La forza dei capispalla è quella di essere eclettici, unici ma portabili con facilità. Per la donna spolverini e cappotti in fantasie ricche e sempre nuove. Sono proprio i cappottini femminili di ispirazione anni Sessanta che, oltre a mantelle, coperte e giacche, hanno fatto conoscere il brand. Il modello Agata è il più gettonato, dice ancora Gallamini che ogni anni nella collezione invernale rinnova capi iconici come il cappotto, appunto, e il caftano.

«Parto sempre dalla materia - spiega - dato che posseggo un archivio storico di 30 anni di stampe. La produzione è di circa 2mila capi in inverno e 1.500 in estate, tutti fatti a mano a Cesenatico, in un laboratorio dove i capi vengono disegnati, tagliati e realizzati».

Il prodotto uomo oltre che in Italia ha successo in Giappone, la collezione donna invece per il 50% viene venduta in Italia e per il resto in Francia e altri Paesi europei.