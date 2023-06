Artigianato e Palazzo collabora con Lvmh per sostenere le eccellenze del made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La sua 29esima edizione, che si terrà come di consueto nel giardino di Palazzo Corsini a Firenze, Artigianato e Palazzo la celebrerà con una collaborazione inedita e molto importante, quella con la divisione dei Métiers d'Excellence di Lvmh, il più importante gruppo del lusso del pianeta.

Grazie all'accordo, quest'anno tutti i giovani under 25 avranno accesso gratuito al Giardino Corsini nei giorni della mostra e potranno scoprire tutti gli aspetti del creare artigiano partecipando ai workshop e ai piccoli laboratori proposti da alcune delle 75 maison che fanno capo a Lvmh, in spazi dedicati. Un’iniziativa utile ad attrarre verso i mestieri d’eccellenza, che danno vita al made in Italy, anche le circa 350mila nuove risorse umane che secondo Altagamma occorrono urgentemente per rinnovare e alimentare l’industria entro i prossimi anni.

Loading...

Proprio a Firenze, peraltro, i Métiers d'Excellence erano approdati nel 2017 nella loro versione italiana (al 2014 risale il lancio in Francia), con l’avvio dell'Istituto dei Mestieri d'Eccellenza che offre programmi di formazione gratuiti: ad oggi, nel nostro Paese sono attivi più di 20 corsi di formazione negli ambiti dell'artigianato, ma anche della customer experience, e negli ultimi due anni sono stati lanciati anche progetti specifici per il sostegno dell’artigianalità italiana, come la collaborazione tra l'artista bolognese Francesca Pasquali - che utilizza materiali di scarto per le sue opere - e Simona Iannini, artigiana aquilana esperta di tombolo, la cui opera “Punto Plastico” è stata presentata lo scorso novembre a Parigi. Un sostegno che passa anche dal premio “Maestri d'Eccellenza”, creato in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda e Confartigianato.

Questa nuova edizione di Artigianato e Palazzo ospiterà anche altre rilevanti collaborazioni, come quella con Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, per la mostra collettiva “Materia e Virtuosismo”, e quella con il gruppo alberghiero (sempre toscano) Starhotels, che porterà nella Limonaia Grandi Maestri di Giardino Corsini “La Grande Bellezza – The Dream Factory”, il progetto di mecenatismo contemporaneo per la valorizzazione dell'alto artigianato italiano, che porta negli hotel le opere dei maestri, dalle lenzuola agli arredi, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. E poi, ovviamente, spazio agli artigiani, con ben 100 maestranze ospiti dell’evento: le ceramiche d’artista di Daniele Giannetti, le sculture in micelio derivate di Cosimo De Vita, i mosaici artistici “a commesso” di pietre dure e intarsi dei Fratelli Traversari, i tessuti di Ozio Piccolo Studio Tessile di Simone Falli, realizzati su speciali telai in legno, e quelli tinti con pigmenti naturali del laboratorio artigianale La Robbia; gli occhiali sartoriali di Luca Mariotti, i saponi di Valentina Tocci dell'Officina dei Saponi e i profumi e le essenze della comunità monastica femminile dell'Antica Spezieria Santa Maria della Neve di Pratovecchio, in provincia di Arezzo.

Non mancheranno momenti di solidarietà e inclusione, con la mostra delle creazioni di cinque cooperative sociali, e una raccolta fondi dedicata al restauro della seicentesca Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini.