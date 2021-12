Artigiano in Fiera torna in presenza con 1.800 espositori da 80 Paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La 25 edizione di Artigiano in Fiera, che torna in presenza da oggi sino al 12 dicembre, si articolerà su sette padiglioni del polo di Fieramilano (Rho), con 1.800 espositori da 80 Paesi del mondo, con 28 ristoranti e 18 stand di degustazione di prodotti gastronomici italiani e di tutti i Paesi partecipanti tra i quali spiccano i debutti dell’Algeria e dell’Arabia Saudita e il ritorno del Marocco. Significativo il claim della campagna di comunicazione scelto per il lancio dell’evento “Artigiano in Fiera: Finalmente!”.

Intiglietta: «un ritorno dopo un anno e mezzo difficilissimo»

Antonio Intiglietta, presidente di GeFi, la società che organizza l’Artigiano in Fiera di Milano è ottimista: «Gli artigiani, e non solo quelli italiani, si ripresentano al pubblico dopo un anno e mezzo difficilissimo e c’è grande interesse per vedere le innovazioni e le idee cui hanno dato forma in questo periodo difficile», aggiunge Intiglietta, che ricorda l’importanza di queste piccole e piccolissime imprese (con un fatturato tra i 100mila e i 3-4 milioni di euro e un massimo di 10 dipendenti) per il tessuto imprenditoriale italiano ed europeo.

Duemila gli artifgiani presenti

«L’auspicio è quello di poter replicare, in termini di visitatori, i numeri del 2019, quando avevamo raggiunto il milione di ingressi». Un numero già superato almeno per ciò che riguarda le iscrizioni alla piattaforma digitale che accompagnerà l’evento in presenza. Alla piattaforma parteciperanno 2000 artigiani, dei quali 550 presenti con una propria vetrina web. L’orario di ingresso ai padiglioni è stato allungato fino alle 23 e per entrare sarà obbligatorio prenotarsi (a partire dall’11 ottobre) sul sito della fiera, in modo da organizzare i flussi nel rispetto delle norme anti-Covid, con possesso di Green Pass. E Intiglietta ha aggiunto: «Facciamo una fiera come tutti gli anni e siamo convinti, anche dalle reazioni che stiamo ricevendo, che la gente aspetta questo appuntamento ed è felice di poter tornare a partecipare all’Artigiano in Fiera dal vivo».