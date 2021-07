Artissima, Fondazione Torino Musei cerca direttore artistico

I punti chiave La prossima fiera

La Fondazione Torino Musei apre una selezione non vincolante per la ricerca del direttore artistico di Artissima, fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, con la quale si intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di persone qualificate, in possesso dei requisiti richiesti. Il direttore sarà il responsabile dell’ideazione, dello sviluppo e dell’attuazione del progetto commerciale e culturale della fiera, con il compito di consolidare il posizionamento internazionale di Artissima, assicurando la qualità della proposta artistica e favorendo politiche gestionali e commerciali, finalizzate a incrementarne la redditività e a sviluppare il brand, attraverso l’ideazione e la realizzazione di progetti speciali. L’incarico avrà la durata di tre anni, per le edizioni 2022, 2023 e 2024, con possibilità di proroga per altri due anni. Il profilo ideale prevede una qualificata conoscenza specialistica dell’arte contemporanea internazionale, consolidate relazioni nel mercato dell’arte contemporanea e aver maturato esperienze di responsabilità nella gestione aziendale, nella gestione di eventi, nell’ambito del marketing e delle pubbliche relazioni e nello sviluppo di attività digitali, preferibilmente riferite al mercato dell’arte. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 13 settembre via mail all’indirizzo Pec segreteria.ftm@pec.it.

Artissima dal 1994 rappresenta a Torino un osservatorio privilegiato sull’arte contemporanea internazionale, grazie alla partecipazione di gallerie che si caratterizzano per la qualità delle proposte e degli artisti rappresentati. Dal 2020 le tre sezioni curate sono ospitate virtualmente sulla piattaforma digitale Artissima XYZ. Quest’anno l’appuntamento ha anche un display fisico collettivo nel padiglione fieristico e sulla piattaforma digitale Artissima XYZ, visibile online dal 4 a 9novembre 2021. Inoltre, per la ventottesima edizione della fiera, Artissima XYZ presenterà anche tre mostre fisiche all'Oval, una per ogni sezione, con lavori selezionati per ciascuna delle gallerie partecipanti. Le tre sezioni avranno 30 artisti per 30 gallerie, dieci per ogni sezione che sono rispettivamente curate da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner «Present Future», da Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar «Back to the Future» e da Bettina Steinbrügge e Lilou Vidal «Disegni». Sarà l’ultima edizione guidata da Ilaria Bonacossa scelta nel 2017 dalla commissione esterna composta da Andrea Bellini, Michela Bondardo, Silvia Evangelisti, Guido Guerzoni e Francesco Manacorda, che ha diretto le tre edizioni 2017-2020.

