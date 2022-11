Artissima si conferma luogo di ricerca internazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è conclusa ieri a Torino la 29ª edizione di Artissima, la prima sotto la direzione di Luigi Fassi, già direttore del museo Man di Nuoro, con 33.200 visitatori. Rispetto al passato, i cambiamenti apportati dalla nuova guida sono sottili ma efficaci e hanno prodotto una fiera che è stata apprezzata da collezionisti e curatori per la qualità elevata e l'eleganza composta.

La nuova fiera

Fassi è riuscito a portare in fiera 42 nuove gallerie su 174 in totale provenienti da 28 paesi. Al tempo stesso ha ridotto il numero dei partecipanti rispetto ai 208 dell'ultima edizione pre-Covid, “per alzare la qualità dell'offerta, rendere meno stressante la fruizione e massimizzare la concentrazione” ha spiegato. E ancora: “Artissima conferma il suo ruolo di fiera di scoperta. Chi viene ad Artissima non lo fa per trovare conferme e blue-chip, ma per cercare nuove proposte. E questo vale non solo per i collezionisti, ma anche per i curatori che vengono a conoscere artisti da inserire nei loro programmi istituzionali. Inoltre, l'elevata presenza di gallerie straniere, il 60% del totale, rende Artissima il momento di internazionalizzazione del sistema dell'arte italiano”.

I nuovi curatori

Tra le modifiche apportate dal nuovo direttore c'è il cambio di tutti i curatori coinvolti nelle tre sezioni curate. Unica italiana, Irina Zucca Alessandrelli per i disegni, dove la qualità è stata elevata a prezzi accessibili, anche al di sotto del migliaio di euro. Il focus sulla carta si è allargato a molti stand al di fuori della sezione, evitando quell'onnipresenza della pittura che ha caratterizzato negli ultimi cinque anni molte fiere più improntate del mercato. Pensiamo ai disegni di Marco Pio Mucci da Castiglioni, o all'indagine sul corpo umano che ricorda l'Espressionismo tedesco di Pietro Manai, il cui archivio è curato da P420 (prezzi da 10mila euro), o ancora alla ricerca sulla parola e l'alfabeto da Tiziana Di Caro, con opere da Tomaso Binga a Teresa Gargiulo (1996), o alle carte dipinte con acquarello, pastello, matita, sanguigna, vernice vinilica di Monique Mouton da Veda.

Per Present Future sono stati scelti i curatori Saim Demircan, inglese, a lungo attivo a New York, che ha lavorato sia in importanti istituzioni come il Kunstverein di Monaco, ma anche in gallerie come Gavin Brown (tra l'altro si è di recente stabilito a Torino, così come molti artisti inglesi), e Maurin Dietrich, direttrice dello stesso Kunstverein di Monaco, uno dei più antichi e importanti del mondo dell'arte tedesco.

Per la sezione Back to the Future sono stati chiamati, Balthazar Lovay, curatore ginevrino che alla Fri Art Kunsthalle di Friburgo ha fatto molta ricerca su artisti storici, e Anna Grizt, già curatrice del KW di Berlino e ora direttrice della Haus am Waldsee, una delle più antiche istituzioni dedicate al contemporaneo nella capitale tedesca, attenta ai temi del femminismo e al recupero di artiste trascurate dalla curatela e dal mercato. “La collaborazione è andata così bene che questi curatori ci hanno poi portato anche i board dei rispettivi musei” ha raccontato Fassi. “Oltre a loro, abbiamo coinvolto circa una quarantina di curatori nelle giurie dei dieci premi di quest'anno, tutta una generazione tra i 30 e i 40 anni con un alto livello di professionalità; per la fiera è importante nutrirsi di questi curatori”.