Artiste alla Corte Suprema: così fan tutte (politica)

Nella notte del 2 maggio, la rivista Politico ha condiviso una bozza dell'opinione (di maggioranza) di 98 pagine redatta dal presidente John G. Roberts, uno dei giudici conservatori della Corte Suprema statunitense nominato da George W. Bush, in cui si ribalta il precedente storico Roe v. Wade che dal 1973 sancisce il diritto d'aborto. Nello specifico la sentenza Roe v. Wade stabilisce che l'aborto è possible per qualsiasi ragione la donna lo voglia fin quando il feto diventa in grado di sopravvivere fuori dall'utero materno (circa a 28 settimane), espressione resa con il termine inglese “viable”, o comunque, in caso di pericolo per la salute della donna. Pertanto, il ribaltamento del precedente potrà rendere in alcuni Stati più conservatori (Texas, Alabama, ecc.) illegale l’aborto.

L'arte politica è universale

La fuga di notizie, come era prevedibile, ha immediatamente mobilitato la popolazione statunitense. Cortei di protesta hanno invaso le principali città della federazione con slogan e manifesti, i più belli sono quelli delle artiste-attiviste. Le opere politiche si muovono su più piani, esse non sono soltanto esteticamente belle, non contengono esclusivamente le cifre stilistiche dell'artista, ma sono intrise di forte attivismo che le rende necessarie per il momento storico in cui vengono consegnate al pubblico. Se si volesse fare un ardito parallelismo con un'artista italiana, si dovrà ricordare la «Nota “Giuditta e Oloferne”» in cui il linguista francese Roland Barthes, analizzando l'opera di Artemisia Gentileschi (1593-1656) evidenziò l'urgenza e la compiutezza del gesto, ma anche la complicità che cela sorellanza tra padrona e serva; la stessa urgenza si ritrova in altre tele (“Salomè” o “Susanna e i vecchioni”). Quando, nella tela, Artemisia uccide Oloferne, che ha i tratti del suo stupratore, il pittore Agostino Tassi, uccide tutti coloro che abusano delle donne perché il suo messaggio diventa universale. Così come fece Artemisia, oggi fanno tutte le artiste-attiviste statunitensi: partono da esperienze personali per invocare un diritto universale.



“Abortion = Normal”, 2019 di Betty Tompkins. Courtesy the artist, P.P.O.W. Gallery, and Downtown for democracy

Nel 2019, per protestare contro l'approvando Human Life Protection Act con cui lo stato dell'Alabama tentava di criminalizzare parzialmente l'aborto, Jasmine Wahi e Rebecca Pauline Jampol, direttrice del Project for Empty Space avevano co-curato la mostra “Abortion is Normal”. Ad essere rappresentate erano le artiste attiviste Marilyn Minter (30.000-40.000 $), Gina Nanni, Laurie Simmons (6.000-9.000 $) e la storica dell'arte Sandy Tait. Lo scorso gennaio, l'artista Alicia Eggert ha creato una scritta al neon “Our Bodies” e l'ha posizionata fuori dalla Corte Suprema di Washington D.C.. L’installazione è ispirata dall'appello lanciato nel 2019 dell'artista cubana Tania Bruguera: “make art for the not yet and the yet to come”.

L’Installazione di Alicia Eggert davanti a lla Corte Suprema a Washington (2021)

Tra le artiste che si sono mobilitate contro la bozza della SCOTUS (acronimo con cui è indicata la Suprema Corte) c'è Barbara Kruger, una delle più influenti negli Usa. Nel marzo 2022, “Face It! (Blue) II. Face It! (Green)” ha realizzato in asta 176.400 $ da Sotheby's. Kruger ha dichiarato ad ARTnews che: “il sovvertimento di Roe [v. Wade] non la sorprende affatto e che coloro che sono sorpresi non prestano abbastanza attenzione a quello che accade”. Secondo l'artista è da biasimare anche l'inattività dei moderati e della sinistra statunitense. Sul tema del diritto all'aborto, Kruger ha realizzato un collage in bianco e nero “Your Body Is a Battleground” per la marcia delle donne di Washington del marzo 1989. Nel dicembre del 2020, durante simili proteste in Polonia, la Kruger ha concesso gratuita licenza della sua opera alle manifestanti.



Andrzej Golc /Cortesia dell'artista e Spruth Magers, Berlin/Trafo

Non poteva farsi attendere il messaggio delle Guerrilla Girls che, con maschere da gorilla e modi punk, hanno criticato la deriva verso cui – a giudizio delle artiste - la Corte Suprema sta andando. Secondo le Guerrilla Girls: “il 77% dei cittadini statunitensi ritiene che la sentenza Roe v. Wade debba essere confermata”, mentre la Suprema Corte si starebbe facendo portavoce di una visione “minoritaria” della realtà. Eppure, la cicatrice della vittoria di Trump, nel 2016, ha insegnato che l'ottimismo delle stime progressiste è spesso viziato dalla miopia di chi non sa vedere l'ingente massa di conservatori votanti, nascosti. Le Guerrilla Girls sono il collettivo femminista che dalla metà degli anni ’80 si fa beffe dei musei che discriminano la presenza femminile nelle loro compagne acquisti. Celebre è la domanda retorica che campeggia nella loro opera più celebre: “dobbiamo essere nude per entrare al Metropolitan Museum?”. Su Instagram hanno fatto circolare un'immagine recante la scritta “SCOTUSora è ECOTUS—The Extreme Court of the United States”.